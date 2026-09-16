Θάνατος Μαζωνάκη: Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου καταλύτης εξελίξεων - Τι λέει η Δημογλίδου

Για την πορεία της έρευνας όσον αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά και την προφυλάκιση των δύο γιατρών, μίλησε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κα Δημογλίδου ενημέρωσε πως έχουν παραδοθεί δύο εκθέσεις στην ανακριτική αρχή, πριν από τις μαραθώνιες απολογίες των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Είναι αρκετά ακόμα τα ψηφιακά πειστήρια που απομένουν να εξεταστούν, όπως και πρόσωπα να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την πολύκροτη υπόθεση, εξήγησε η ίδια.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Κομβική η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου καθώς, όπως είπε η ίδια, από τα στοιχεία που θα προκύψουν θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν επικοινωνίες των δύο γιατρών μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, στην περίπτωση γραπτών επικοινωνιών υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του σχετικού ψηφιακού υλικού, ενώ από τα στοιχεία των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να προκύψει ποια πρόσωπα επικοινώνησαν με τους κατηγορούμενους, ώστε στη συνέχεια να κληθούν να καταθέσουν εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ένα από τα πρώτα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι αστυνομικές έρευνες ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, από τις πρώτες καταθέσεις που έλαβαν οι Αρχές προέκυψαν αντιφάσεις σχετικά με το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

«Απεδείχθη ότι ήταν ότι ήταν άλλος ο χρόνος περίπου κοντά στις 14:00 το μεσημέρι που προσήλθε στο ιατρείο, ενώ η αρχική εικόνα που μας δόθηκε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός έφθασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν παραληφθεί από το ΕΚΑΒ» σημείωσε.

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Τι έδειξε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Η κα Δημογλίδου αναφέρθηκε και στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του. «Οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση, η οποία έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή».

Από την εξέταση των δεδομένων της συσκευής αποτυπώθηκαν ενδείξεις και ειδοποιήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάκρισης.

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Ακόμα, είπε, πως η αστυνομία έχει στη διάθεσή της φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, δήλωσε πως μέχρι και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αστυνομία δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, παρά τις αναφορές που έχουν γίνει δημόσια.