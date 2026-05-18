Γιαννάκος για Αγίους Αναργύρους: «40 ανήλικα εγκλωβισμένα σε νοσοκομεία λόγω ελλείψεων στις δομές πρόνοιας»

Σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα παιδικής προστασίας και πρόνοιας ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφερόμενος στην υπόθεση στους Αγίους Αναργύρους και την κατάσταση ανηλίκων που βρίσκονται σε νοσοκομειακές δομές.

Mιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, o κ. Γιαννάκος αποκάλυψε ότι τα τρία μικρά παιδιά φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση: «Βρίσκονται στο Παίδων Αγία Σοφία για φιλοξενία. Προσπαθούμε να επουλώσουμε εμείς, παρότι δεν είναι η δουλειά μας αυτή, τις πληγές τους. Τα παιδιά ήταν εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στις κοινωνικές υπηρεσίες, σημειώνοντας πως είναι «απορίας άξιο» πώς επιτράπηκε σε αυτά τα παιδιά να ζουν σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά όταν πρόκειται για παιδί τεσσάρων ετών με βαρύ αυτισμό. Όπως είπε, το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες του κράτους πρόνοιας τόσο στην πρόληψη όσο και στη φιλοξενία.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τόνισε ότι περίπου 40 ανήλικα παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκαταλελειμμένα ή παραμελημένα στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως εξήγησε, τα παιδιά αυτά παραμένουν στα νοσοκομεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και για χρόνια, λόγω έλλειψης κατάλληλων προνοιακών δομών: «Είναι παρκαρισμένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό επηρεάζει τη λειτουργία των νοσοκομείων και των παιδιατρικών κλινικών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά στερούνται βασικές ανάγκες ανάπτυξης: «Δεν μπορούμε να προσφέρουμε ούτε σχολεία, ούτε φροντιστήρια, ούτε δραστηριότητες», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το περιβάλλον αυτό οδηγεί ακόμη και σε ανάπτυξη παραβατικής συμπεριφοράς χωρίς ευθύνη των παιδιών.

Αναφέρθηκε επίσης σε προβλήματα που δημιουργούνται για άλλους νοσηλευόμενους, λέγοντας ότι γονείς παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας έχουν εκφράσει έντονη αγανάκτηση λόγω της συνύπαρξης με τα παραμελημένα παιδιά στους θαλάμους.

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας μέσα από τα νοσοκομεία, ο κ. Γιαννάκος ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα των νοσοκομείων. Όπως είπε, η διαδικασία ανήκει αποκλειστικά στις προνοιακές μονάδες του κράτους, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Το νοσοκομείο δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Για να προχωρήσει μια διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας απαιτούνται σχολείο, συνεδριάσεις, αξιολόγηση υποψήφιων γονέων και μητρώα αναδοχής», εξήγησε, σημειώνοντας ότι «αλίμονο αν το νοσοκομείο έκανε αυτή τη δουλειά».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα παιδιά, όπως και τα υπόλοιπα περιστατικά που φιλοξενούνται σε νοσοκομεία, θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, καθώς η παραμονή τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα δεν αποτελεί λύση αλλά ένδειξη συστημικής αποτυχίας.

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι ακόμη ότι τα έξι παιδιά της παρόμοιας περίπτωσης στο Περιστέρι βρίσκονται επίσης στο «Αγλαΐα Κυριακού», σε παιδιατρική κλινική, ενισχύοντας την εικόνα υπερφόρτωσης των νοσοκομειακών δομών με ανήλικους που δεν νοσηλεύονται για ιατρικούς λόγους αλλά στερούνται προνοιακής φροντίδας.