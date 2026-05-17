Άγιοι Ανάργυροι: Το δράμα πίσω από την φτώχεια – Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τα 3 ανήλικα παιδιά

Μια εφιαλτική πραγματικότητα, κρυμμένη πίσω από τους τοίχους ενός σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους, έφερε στο φως η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ το μεσημέρι της Παρασκευής. Μετά από ανώνυμη καταγγελία γειτόνων, οι Αρχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια άσχημη συνθήκη, όπου μια πενταμελής οικογένεια ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας επτά, πέντε και τριών ετών, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το χώρο και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι γονείς τους συνελήφθησαν άμεσα με την αυτόφωρη διαδικασία για παραμέληση ανηλίκων.

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους» – Το ιστορικό της οικογένειας

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο στις 5», στους δημοσιογράφους Δ. Κοτταρίδη και Ν. Κασιμάτη, ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης:

«Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία».

Υποσιτισμένα, αλλά χωρίς σημάδια κακοποίησης τα παιδιά

Η ίδια συμπλήρωσε αναφορικά με την κατάσταση και την επικινδυνότητα διαβίωσης των ανηλίκων:

«Προφανώς και όταν ένα παιδί και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, όσους συναντήσαμε εμείς και στις δύο αυτές οικίες, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ερωτήματα για το πόσο το παιδί είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή όχι. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής.

Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί».

Οι νομικές διαδικασίες και ο ρόλος του Εισαγγελέα Ανηλίκων

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε το αυστηρό πρωτόκολλο που ακολουθείται σε αυτές τις λεπτές περιπτώσεις:

«Στις περιπτώσεις πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση.

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα αρχικά τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να δούμε που θα μετακινηθούν και θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά. Και σε αυτό βέβαια μας βοηθάει πολύ και το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τη μεταφορά των παιδιών σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά στον εισαγγελέα για να δούμε αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης.

Εδώ νομίζω επειδή είδα ότι προβάλλονται και κάποιες εικόνες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ξεκάθαρη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και μάλιστα η αστυνομία στη συνέχεια κοινοποιεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια ενημερώνονται και από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον εμείς, με αυτές τις δύο οικογένειες δεν έχουμε ξαναβρεθεί με κάποιο τρόπο».