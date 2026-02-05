Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση της είδησης.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, δήλωσε: «“Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα, ανέφερε για ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ενώ στη συνέχεια κάλεσε να «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής επισημαίνεται η ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων - της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - για τον συνδικαλιστή και ακόμη δώδεκα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, των οποίων επίσης έχουν «παγώσει» οι λογαριασμοί.

Η εμπλοκή του Παναγόπουλου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, συνδέεται με τη θέση του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης. Φέρεται να διαχειριζόταν κονδύλια ύψους περίπου 73 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020- 2025, τα οποία προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και αναλήψεις μετρητών που φτάνουν συνολικά περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.