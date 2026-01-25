Γιατί επλήγησαν οι «ακριβές περιοχές» στην Αθήνα μετά την κακοκαιρία - Η εκτίμηση Λέκκα

Στις σαρωτικές πλημμύρες της Γλυφάδας, της Βούλας και των υπόλοιπων περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία της Τετάρτης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνει ότι ακόμα και η μεταγενέστερη πρόβλεψη ή καταπολέμηση παραγόντων δεν είναι αρκετή για να διορθώσει πλήρως τα προβλήματα. «Ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου έχει γίνει μεταγενέστερα κάποιου είδους πρόβλεψη, για παράδειγμα κάποια αντιπλημμυρικά έργα, πολλές φορές αυτή δεν είναι αρκετή να καλύψει όλο το εύρος των εντάσεων των φαινομένων. Σίγουρα μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις, αλλά όχι να τις εκμηδενίσει.».

Αναφρορικά με τις καταιγίδες που σημειώθηκαν φέτος στην Αττική τόνισε ότι: «Οι επιπτώσεις από την καταιγίδα φάνηκαν εντονότερες στην Αττική, γιατί αναφερόμαστε σε ένα εξαιρετικά πυκνά δομημένο ιστό, κάτι που συνεπάγεται υψηλό βαθμό έκθεσης του ανθρώπου και των υποδομών του στα φυσικά φαινόμενα.

Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις πυκνοκατοικημένων περιοχών, το λάθος είναι εξ’ αρχής ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος σπανιότατα έχει προβλέψει την φυσική ροή των ρεμάτων και γενικότερα την γεωμορφολογική ιστορία της περιοχής.

Γιατί δεν κατάφεραν να επιβιώσουν οι πιο πλούσεις περιοχές στην Αθήνα

Αναφορικά με το παράδοξο, ότι στο έλεος της κακοακιρίας βρέθηκαν οι πιο «ακριβές» περιοχές στην Αθήνα, ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι: «Δεν υπάρχει αντιστοίχιση της κατανομής των επιπτώσεων με την εμπορική αξία των ακινήτων ή την αξία των οικοπέδων.

Παράδειγμα οι τεράστιες καταστροφές από τις πυρκαγιές στο Los Angeles, περιοχή που αποτελεί μια εκ των ακριβότερων περιοχών στο κόσμο.»

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα έντονα φυσικά φαινόμενα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που γινόταν κάποτε. Τα φαινόμενα εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, έχουν μεγαλύτερη ένταση, η τρωτότητα των συστημάτων έχει αυξηθεί, η έκθεση στον κίνδυνο επίσης».