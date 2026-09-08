Τέμπη: Συνεχίστηκε η δίκη στο Εφετείο Λάρισας – «17 τηλέφωνα βρίσκονται σε ένα συρτάρι επί 3,5 χρόνια»

Με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Στη δήλωσή του στο Orange Press Agency, ο κ. Ψαρόπουλος στάθηκε στα ανεπαρκώς διερευνηθέντα αίτια της τραγωδίας και στα κενά της δικογραφίας:

«Σήμερα αναφέρθηκα στις ενέργειες που έγιναν εξαρχής από την πλευρά εμού και άλλων συγγενών για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Σαφέστατα θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε και αιτία θανάτου της κόρης μου, της Φραντζέσκας Μπέζα και άλλων είκοσι πέντε τουλάχιστον θυμάτων.

Αναφέρθηκα στις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι και σήμερα στη δίκη και ζήτησα ουσιαστικά ό,τι μπορεί να καλυφθεί σε αυτά τα κενά του ανακριτικού υλικού που δικάζουμε να γίνει από το παρόν δικαστήριο».

Τέμπη: Τα τηλέφωνα βρίσκονταν σε συρτάρι επί 3,5 χρόνια»

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Ψαρόπουλος έκανε λόγο και για αλλοίωση του τόπου του δυστύχηματος τις πρώτες ημέρες, ενώ ζήτησε τη διεύρυνση των ποινικών διώξεων σε βάρος στελεχών της Hellenic Train για την επικινδυνότητα και την έλλειψη πυραντοχής των καθισμάτων, αλλά και κατά υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Υποδομών. Η κατάθεσή του θα συνεχιστεί και αύριο.

Από την πλευρά της, η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, προανήγγειλε την υποβολή γραπτού αιτήματος για την άμεση εξέταση των κατασχεθέντων τηλεφώνων, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην ανακριτική διαδικασία:

«Από τις καταθέσεις της κυρίας Κουτσούμπα και του κυρίου Ψαρόπουλου σήμερα επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαμε ζητήσει από τον Εφέτη Ανακριτή ήδη από την ανάληψη των υποθέσεων του.

Διαβάστε ακόμα: Κυψέλη: «Βρήκα τα οστά κυνηγώντας την μπάλα» - Συγκλονίζει ο προπονητής που ανακάλυψε τον σκελετό

Τα κινητά τηλέφωνα τα οποία βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος και είναι αποδεικτικά στοιχεία, όφειλαν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να ερευνηθούν. Ήδη από το 2024 είχαμε ζητήσει να μας αποδοθούν γιατί δεν έγινε καμία πραγματογνωμοσύνη.

Είχε εκδοθεί διάταξη του Εφέτη Ανακριτή με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, στην οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει πραγματογνωμοσύνη γιατί δεν υπάρχουν κατηγορίες —στο σημείο ακριβώς που προσπαθούσαμε να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες».

Όπως υπογράμμισε η συνήγορος, πρόκειται για 17 συσκευές που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, ορισμένες εκ των οποίων σε άριστη κατάσταση με πλήρως λειτουργικές κάρτες SIM, αλλά και για το κατασχεμένο τηλέφωνο του ίδιου του σταθμάρχη:

«Δεν αξιοποιήθηκε τίποτα από όλα αυτά και το χειρότερο, δεν αξιοποιήθηκε το κατασχεμένο τηλέφωνο του βασικού κατηγορούμενου, του σταθμάρχη. Βρίσκονται σε ένα συρτάρι επί τρεισήμισι χρόνια και κανείς όχι απλά δεν ενδιαφέρθηκε, δεν θέλησε να τα ανοίξει για να δει τι υπάρχει μέσα σε αυτά. Εμείς λοιπόν υποβάλλουμε αίτημα, το οποίο θα καταθέσουμε και γραπτώς, προκειμένου να γίνει άρση των επικοινωνιών, των στοιχείων, των φωτογραφιών, του οπτικού ή φωνητικού υλικού».

Παράλληλα, η κ. Χατζηκωνσταντίνου συνέδεσε την ανάγκη εξέτασης των συσκευών με το ζήτημα της «μονταζιέρας» των ηχητικών: «Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν σε συνδυασμό με το γεγονός της μονταζιέρας, αυτών των ηχητικών στα οποία μας κατέθεσε με πολλή λεπτομέρεια και χθες και σήμερα η κόρη του κυρίου Κουτσούμπα ότι 11 λεπτά είναι νεκρά, όπου φαίνεται ότι κανείς δεν επικοινωνεί με κανέναν.

Ζητάμε μια κοινή πραγματογνωμοσύνη ηχητικών, φωνητικών, βιντεοληπτικού υλικού και τηλεφώνων, για να μπορέσουμε επιτέλους να καταλήξουμε τι έγινε αυτά τα επίδικα λεπτά πριν τη σύγκρουση».