Γιατί στις «κόντρες» οι οδηγοί ξαπλώνουν πάνω στις μηχανές

Οι εικόνες των τελευταίων ημερών έξω από τη Χαλκίδα με τον κεντρικό δρόμο να έχει κλείσει και να έχει στηθεί μια αυτοσχέδια πίστα για «κόντρες» προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσο για την παρακώλυση που προκαλεί όσο φυσικά και για την ασφάλεια των οδηγών, στους παράνομους αυτούς αγώνες.

Πολλοί, ωστόσο, παραξενεύτηκαν από το γεγονός πως στα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, οι οδηγοί είναι ξαπλωμένοι πάνω στις μηχανές τους, όσο αυτές τρέχουν.

Η συγκεκριμένη κίνηση είναι διαδομένη στις «κόντρες» και όλοι οι «πιλότοι» (οι οδηγοί που συμμετέχουν σε αυτές), παίρνουν την ίδια στάση μετά από την εκκίνηση.

Είναι η λεγόμενη «σανίδα» και οι οδηγοί παίρνουν αυτή τη στάση για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση.

Φέρνοντας το σώμα τους σε ευθεία στάση μειώνουν την αντίσταση που προκαλεί ο αέρας με αποτέλεσμα να επιβραδύνει την ταχύτητα.

Δεν έχει περιθώριο αντίδρασης

Βέβαια, η συγκεκριμένη στάση (όπως οι αγώνες ταχύτητας) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε πίστα. Στον δρόμο, η παραμικρή λακκούβα, ριπή αέρα ή λάθος εκτίμηση μπορεί να γίνει μοιραία, γιατί ο οδηγός εκείνη την ώρα δεν έχει καθόλου περιθώρια ελέγχου.