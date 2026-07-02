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Γιατί θα πετάξουν αεροπλάνα πάνω από την Αττική το απόγευμα της Πέμπτης

Για ποιον λόγο θα πετάξουν αεροπλάνα πάνω από την Αττική το απόγευμα της Πέμπτης (02/07). Τι αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση.

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Μαχητικά αεροσκάφη | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
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Αεροπλάνα θα πετάξουν πάνω από την Αττική το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, μεταξύ 18:00 και 20:30, στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκωμοσία των νέων ανθυποσμηναγών και ανθυπολοχαγών της Σχολής Ικάρων.

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