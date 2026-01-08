«Γιωργάρα στο καλό»: Ο συγκινητικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη για τον Γιώργο Παπαδάκη

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής συγκεντρώθηκαν σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, από έμφραγμα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σεμνότητας και διακριτικότητας, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος λόγος του στελέχους του ΑΝΤ1 και στενού φίλου και συνεργάτη του εκλιπόντος, Στρατή Λιαρέλλη, ο οποίος έκανε λόγο για «έναν σπουδαίο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα», περιγράφοντας τον Γιώργο Παπαδάκη ως αυθεντικό, δίκαιο, ευθύ, έντιμο και βαθιά ανθρώπινο.

Με εμφανή συγκίνηση, ο Στρατής Λιαρέλλης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της ενημέρωσης, στη διαρκή προσήλωσή του στην αλήθεια και στη μοναδική σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε με το τηλεοπτικό κοινό. Τόνισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς ένας παρουσιαστής, αλλά μια σταθερή και οικεία παρουσία για γενιές τηλεθεατών, με έντονη κοινωνική ευαισθησία και αίσθηση ευθύνης, επισημαίνοντας πως η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην ελληνική τηλεόραση όσο και στις καρδιές όσων τον παρακολουθούσαν καθημερινά επί δεκαετίες.

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους.

Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο.

Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του.

«Γιωργάρα, στο καλό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Στρατής Λιαρέλλης.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από την έξοδο από τη Ριτσώνα: