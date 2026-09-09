«Γιώργο βγαίνεις»: Η αυλαία έπεσε πρόωρα – Η επετειακή συναυλία που δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ

Η φωνή σίγησε πριν καν ανάψουν τα φώτα της σκηνής. «Γιώργο βγαίνεις…». Μια φράση καθημερινή, μια παρασκηνιακή ρουτίνα πριν από κάθε live, που έμελλε να μετατραπεί στον πιο ανατριχιαστικό, ψηφιακό αποχαιρετισμό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα βγει ξανά μπροστά στο κοινό του.

Ο ερμηνευτής, που σημάδεψε με το ανατρεπτικό στυλ και το αιχμηρό ηχόχρωμά του τρεις δεκαετίες ελληνικής δισκογραφίας, άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, προδομένος από την καρδιά του.

Το ημερολόγιο έδειχνε πως σε λίγες μόλις ημέρες, στις 20 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη θα δονούνταν στον ρυθμό του. Εκεί είχε δώσει ραντεβού με τους χιλιάδες θαυμαστές του για να γιορτάσουν μαζί τα 33 χρόνια μιας αμιγώς αντισυμβατικής καλλιτεχνικής διαδρομής.

Τελικά, αυτή η ιστορική γιορτή δεν θα γραφτεί ποτέ στο συναυλιακό αρχείο της Αθήνας. Αντί για το εκκωφαντικό χειροκρότημα κάτω από τον αττικό ουρανό, τώρα μένει μόνο η παγωμένη ηχώ της τελευταίας του λεζάντας: «Γιώργοοο βγαίνεις…». Μόνο που αυτή τη φορά, η πόρτα άνοιξε για την έξοδο.