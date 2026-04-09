Γιώργος Καραϊβάζ: Η ανάρτηση της συζύγου του για τα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του

Σαν σήμερα πριν, πέντε χρόνια πριν, δολοφονήθηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ, μετά από πυρά έξω από το ίδιο του το σπίτι.

Η σύζυγός του Στάθα, προχώρησε σε μια συγκινητική και λιτή ανάρτηση μέσω Instagram. «Πέντε χρόνια μακριά μας, 9 Απριλίου 2021, 14.17, 13 σφαίρες, νεκρός».

Η ανάρτηση της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ για τη δολοφονία του | statha_karaivaz@Instagram

Γιώργος Καραϊβάζ: Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Με τη σειρά της και ΕΣΗΕΑ εξέδωσε τη δική της ανακοίνωση για τον βετεράνο του αστυνομικού ρεπορτάζ.

«Συμπληρώνονται σήμερα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ και οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης: Η δολοφονία Καραϊβάζ, ο πόλεμος στο εσωτερικό της Greek Mafia και η ΕΥΠ

Μετά την απαλλαγή των κατηγορουμένων για τη δολοφονία, λόγω αμφιβολιών, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στην έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που συγκλόνισε την ελληνική κοινή γνώμη.

Τόσο η ΕΣΗΕΑ όσο και η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ και ΔΟΔ) δεν πρόκειται να σταματήσουμε να απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Όσο παραμένει ανεξιχνίαστη η δολοφονία Καραϊβάζ, θα αποτελεί αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μία ακόμα φορά την Πολιτεία να συνεχίσει τις έρευνες, όπως έχει υποχρέωση, έως ότου οι ένοχοι –φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί– οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει η ανακοίνωση.