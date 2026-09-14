Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχαιρετούν το «καλό παιδί» με τα τραγούδια του - Αδιάκοπη η προσέλευση στο ύστατο χαίρε

Αδιάκοπη είναι η προσέλευση του κόσμου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου η σορός του κορυφαίου ερμηνευτή Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, πριν από την κηδεία του το μεσημέρι.

Από χθες το απόγευμα, όλο το βράδυ και ακόμα και το πρωί, μεταβαίνει συνεχώς κόσμος για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα του Orange Press Agency από τις σκηνές που εκτυλίσσονται στο σημείο σήμερα το πρωί:

Κόσμος που, συγκινημένος, μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ έκανε λόγο για «τον δικό μας άνθρωπο», «ένα πολύ καλό παιδί», έναν άνθρωπο που τους συντρόφευσε στις καλές και τις κακές στιγμές της ζωής τους με τη μουσική του.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν βρεθεί στη Νίκαια, για να πει το στερνό αντίο στον καλλιτέχνη.

Η θλίψη διάχυτη, αλλά η μουσική τον συντροφεύει και σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, με τους παρισταμένους να σιγοτραγουδούν τα αγαπημένα του τραγούδια.

Κάτοικοι της Νίκαιας, που τον γνώριζαν από μικρό παιδί, εμφανίζονται συντετριμμένοι από την τόσο ξαφνική απώλειά του.

Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει και αναμένεται να φθάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γ. Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται πως η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ΙΝ, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.