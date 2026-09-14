Σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη – Συρρέουν για το στερνό αντίο στον μεγάλο τραγουδιστή

Στη Νίκαια, τη «γειτονιά» όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα λάβει χώρα σήμερα Δευτέρα 14/9 η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τον αιφνίδιο θάνατό του από εγκληματική ιατρική αμέλεια.

Η εξόδιος ακολουθία του μεγάλου καλλιτέχνη θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η Νίκαια αποτέλεσε διαχρονικά σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς ο καλλιτέχνης έκανε συχνές αναφορές στον τόπο καταγωγής του, ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του.

Θάνατος Μαζωνάκη - Βαρύ το κλίμα στην αγρυπνία

Η σοκαριστική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος το πανελλήνιο, πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κύμα αγάπης.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (13/9), μια ατελείωτη λαοθάλασσα κατέκλυσε τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου η σορός του κορυφαίου ερμηνευτή είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

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Η προσέλευση του κόσμου ήταν ανεπανάληπτη, με την αγρυπνία να συνεχίζεται ολονύχτια, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να πουν το «ύστατο χαίρε» μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη της σορού ήταν ανατριχιαστικές. Καθώς το όχημα που μετέφερε το μαύρο φέρετρο πλησίαζε με αργό ρυθμό τον προαύλιο χώρο, το πλήθος άρχισε να το ραίνει με λουλούδια φωνάζοντας ρυθμικά «Αθάνατος».

Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο βαριά όταν από τα μεγάφωνα άρχισε να ηχεί το θρυλικό «Ώρες μικρές», λυγίζοντας και τους πιο ψύχραιμους.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας λευκά άνθη και με εμφανή τη θλίψη στα πρόσωπά τους, περιμένουν σιωπηλά και υπομονετικά στην ουρά.

Η θλίψη σμίγει με τη μουσική του παρακαταθήκη, καθώς εκατοντάδες πολίτες ενώνονται σε μια φωνή, σιγοτραγουδώντας με δάκρυα στα μάτια τις επιτυχίες που τους σημάδεψαν, όπως το «Φεύγω αλλά...» και το «Ώρες μικρές».

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί τη Δευτέρα παρουσία του συγκεντρωμένου πλήθους, ενώ η ταφή του αγαπημένου καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας.