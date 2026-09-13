Γιώργος Μαζωνάκης: To Humanity ανακοίνωσε τι θα κάνει με τις δωρεές αντί στεφάνων που ζήτησε η οικογένεια

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε, αντί για στεφάνια, να στηριχθεί το έργο του Humanity Greece, συνεχίζοντας έτσι την προσφορά του.

Η εθελοντική οργάνωση γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας μέσα από ανάρτησή της, με κεντρικό μήνυμα «Αγαπώ σημαίνει...». «Ίσως τελικά να σημαίνει να αφήνεις κάτι από την αγάπη σου να συνεχίζει να υπάρχει και μετά από εσένα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Στη μνήμη του δικού μας Γιώργου»

Το Humanity Greece είναι εθελοντική οργάνωση με εκατοντάδες ενεργούς εθελοντές, οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες και ευάλωτους ανθρώπους, ενώ παράλληλα παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην ανάρτησή του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, το Humanity Greece αναφέρει πως «ήταν πάντα ένας άνθρωπος που βοηθούσε», επισημαίνοντας πως η οικογένειά του θέλησε αυτή η προσφορά να συνεχιστεί και μετά τον θάνατό του.

«Με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να στηρίξει το εθελοντικό μας έργο, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που επέλεγε να είναι παρών και να βοηθά κάθε φορά όπου υπήρχε ανάγκη», αναφέρει το Humanity Greece, κλείνοντας με τη φράση «Στη μνήμη του δικού μας Γιώργου».