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Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες εικόνες από τη Νίκαια – Πλήθος κόσμου και μεγάφωνα με τα τραγούδια του στην εκκλησία

Ανατριχίλα στη Νίκαια. Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη στα μεγάφωνα και πλήθος κόσμου έξω από την εκκλησία.

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ΛΑΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΡΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ | Eurokinissi
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Δεκάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί, ήδη από τις πέντε, περιμετρικά του ναού της Αγίας Τριάδας, στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η σορός του δημοφιλούς ερμηνευτή αναμένεται να φτάσει κάπου ανάμεσα στις 18:00 με 18:30 στον ναό, ενώ το λαϊκό προσκύνημα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις 19:30.

Eurokinissi
Eurokinissi

 

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Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
ΛΑΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΡΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ | Eurokinissi

 

Απόψε, η γειτονιά του τον καλεί πίσω για το ύστατο χαίρε. Ένα μεγάλο, ανοιχτό «αντίο» για να μπορέσουν οι φίλοι, οι γνωστοί και οι χιλιάδες θαυμαστές του να τον αποχαιρετήσουν όπως του αξίζει.

Η αυλαία θα πέσει οριστικά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, μακριά από τα φώτα, όπως ακριβώς πορεύτηκε και στις πιο δικές του στιγμές.

 

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