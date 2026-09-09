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Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το «Ελπίς» η επίσημη ενημέρωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης | Eurokinissi(αρχείου)
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Τεράστια θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, ο οποίος εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς», το απόγευμα της Τετάρτης (09/09).

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο, ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίσθηκε με ασθενοφόρο χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Επισημαίνεται ότι έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχία.

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Αναλυτικά το ανακοινωθέν του «Ελπίς»:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση της Panic Records

Σε ανακοίνωσή της, η δισκογραφική εταιρεία του Γιώργου Μαζωνάκη, Panik Records, αναφέρει:  «με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».

 

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