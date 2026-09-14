Αυλαία πέφτει σήμερα (14/9) για τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, αλλά και αμέτρητους θαυμαστές να λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (9/9) σε ηλικία 54 ετών, σοκάροντας και σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε στη 1 το μεσημέρι με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ στη συνέχεια, η σορός του μεταφέρεται στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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Νωρίτερα σήμερα (14/9) το πρωί έφτασε στον Ιερό Ναό - όπου από χθες (13/9) το απόγευμα ήταν σε εξέλιξη η λαϊκή αγρυπνία - συντετριμμένη η οικογένεια του τραγουδιστή, οι γονείς του και οι δύο αδελφές του.

Στη συνέχεια σιγά σιγά στον χώρο προσέρχονταν και πολλοί Έλληνες επώνυμοι και δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι είναι όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη:

Η Μαριάννα Λάτση, ο Χάρης Δούκας, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι συνεργάτες του στο The Voice Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Καπουτζίδης, ο Γιώργος Λιανός, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Φοίβος, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Πέτρος Ϊμβριος, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Κώστας Μαρτάκης, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Θάνος Πετρέλης, ο Ηλίας Βρεττός, ο Σάκης Αρσενίου και πολλοί άλλοι.

«Για εμάς αλλά και για όσους είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν, θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε,. Μας βλέπει από εκεί. Να 'στε καλά», ανέφερε η Μαριάννα Λάτση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Φτάνοντας στον Ιερό Ναό, ο Νίκος Οικονομόπουλος δήλωσε:

«Αυτή η ημέρα είναι δύσκολη και για την οικογένειά του και για τον κόσμο. Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό. Είναι ένα αγνό καλό παιδί.

Το τελευταίο διάστημα, για έναν μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Για αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι κάπου καλά».

«Δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια φωνή»

Η θλίψη διάχυτη, αλλά η μουσική τον συντροφεύει και σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, με τους παρισταμένους να σιγοτραγουδούν τα αγαπημένα του τραγούδια. «Τι να πω για τον Μαζωνάκη; Ανεπανάληπτος, δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια φωνή» σημείωσε μία γυναίκα, που βρέθηκε στον χώρο για να τον αποχαιρετίσει.

«Τον αγαπώ πολύ. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ, θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου και στη ψυχή μου. Θα με ακολουθεί πάντα σε αυτά που θέλω και δεν θέλω. Η φωνή του, η μορφή του, το παρουσιαστικό του, ό,τι υπήρχε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο το αγαπούσα. Όλος ο Πειραιάς το ξέρω ότι τον αγαπάω. Σε όποιο μαγαζί κι αν πήγαινα, με έβλεπαν και Μαζωνάκη μου βάζανε. Έχω συνδεθεί με πολλά τραγούδια του, αλλά το "Ανήκω σε μένα" είναι το αγαπημένο μου.

Γιατί; Η μοναξιά είναι μοχανικότητα όπως είπε ο αγαπημένος μου. Είμαι από τα Μανιάτικα στον Πειραιά και είμαι από χθες το βράδυ, στις 19.45 εδώ και δεν έχω φύγει, και δεν θα φύγω μέχρι να τον χαιρετίσω όπως πρέπει. Τον έχω γνωρίσει, έχω πάει και στο καμαρίνι. Συναυλίες Κατράκειο, μπουζούκια, παντού. Ήταν πολύ ευαίσθητος» συμπλήρωσε, δακρυσμένη.

Μία δεύτερη γυναίκα, έκανε λόγο για ένα «εξαίρετο παιδί, ένα παιδί της γειτονιάς».

«Εγώ που μεγάλωσα εδώ, τον είδα αρκετές φορές να έρχεται. Ήταν εξαίρετος και άδικα πήγε, πήγε πολύ άδικα. Είμαι από τον Κορυδαλλό αλλά τον έχω δει πολλές φορές, και στο κέντρο του και παντού. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ.

Όλα τα τραγούδια του ήταν αγαπημένα. Τον είχα δει και στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, τον είχα δει εκεί, είχε φωτογραφηθεί με τον εγγονό μου. Δεν του είχα μιλήσει εγώ, ντρεπόμουν να τον πλησιάσω, όμως ήταν υπέροχος. Ήρθα βεβαίως να του πω το τελευταίο αντίο. Θα μείνει αξέχαστος» τόνισε.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI