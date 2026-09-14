«Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο»: Η ιστορία του Πέτρου Πολυχρονίδη με τον «12χρονο Μαζωνάκη»

Ανάμεσα στα εκατοντάδες δημόσια πρόσωπα που είπαν το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, είναι και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος αποφάσισε να εκμυστηρευτεί μια προσωπική του ιστορία «από τα παλιά», τη δεκαετία του 80' στη Νίκαια.

Όπως έγραψε ο παρουσιαστής, έζησε στη Νίκαια ως παιδί, όπως και ο Γιώργος Μαζωνάκης και μάλιστα, έμεναν στην ίδια πολυκατοικία. «Μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι ο ανήλικος τότε καλλιτέχνης είχε διοργανώσει μια παράσταση στην αυλή, γεγονός που έδειχνε ότι είχε καλλιτεχνική φύση από μικρός.

«Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο. Μέχρι τα 15 του, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια στην ίδια αυλή στη Νίκαια και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθούσαμε με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες.

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Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη, αλλά θέλω να μοιραστώ μόνο τούτη.

View this post on Instagram Καλοκαίρι 1984. Ο 12χρονος Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας. Διαβάστε επίσης: «Γεια σου, Γιωργάρα»: Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιξε το «Ανήκω Σε Μένα» του Μαζωνάκη με την κιθάρα του

Ο εξάχρονος εαυτός μου ρώτα από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών και ο Γιώργος μου απαντά αφοπλιστικά...

"Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν". Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε», έγραψε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.