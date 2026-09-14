Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία

Εκτός από τον κόσμο της τέχνης, το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε και κόσμος από τον πολιτικό χώρο, με εκπροσώπους από πάρα πολλά κόμματα να λένε το «τελευταίο αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Από τη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν οι Όλγα Κεφαλογιάννη, Γιάννης Τραγάκης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη | EUROKINISSI

Στέλιος Κυμπουρόπουλος | EUROKINISSI

Γιάννης Τραγάκης | EUROKINISSI



Από το ΠΑΣΟΚ, εθεάθη η Νάντια Γιαννακοπούλου, ενώ το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

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Νάντια Γιαννακοπούλου | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χάρης Δούκας | EUROKINISSI

Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο φακός εντόπισε και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Με το «Φεύγω για μένα» και χειροκροτήματα το τελευταίο αντίο

Η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή έγινε σε κλίμα μεγάλης θλίψης. Με το τραγούδι «Φεύγω για μένα» η σορός του μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η ταφή του πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ ο κόσμος πετούσε λευκά τριαντάφυλλα.

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Τραγικές φιγούρες ήταν τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, που βρέθηκαν συντετριμμένα μπροστά στη μεγάλη απώλεια. Η μητέρα και η αδερφή του τραγουδιστή, εμφανώς καταβεβλημένες από τον πόνο, έφτασαν στην τελετή υποβασταζόμενες, συγκλονίζοντας με την εικόνα τους όσους βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο.

Ωστόσο, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και στο νεκροταφείο προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή, ενώ τα ερωτήματα για τον θάνατό του πληθαίνουν και φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η Δικαιοσύνη. Ο κόσμος, σεβόμενος την επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη η ταφή να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, άφησε ένα λουλούδι και αποχώρησε.