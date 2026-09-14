Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων το ζευγάρι - Ενδέχεται να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία

Το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε το ζευγάρι γιατρών, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι, προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση. Αν συμβεί αυτό, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία, ως αύριο Τρίτη, για να απολογηθούν πάνω στο νέο κατηγορητήριο.

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Οι δύο γιατροί έχουν ήδη πέσει σε αρκετές αντιφάσεις, ενώ σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το ποια γραμμή θα ακολουθήσου και τι θα ισχυριστούν για το μοιραίο απόγευμα στο Κολωνάκι.