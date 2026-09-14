Κλίμα συγκίνησης έξω από τον Ιερό Ναό της της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου συνεχίζει να συρρέει κόσμος προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, οι συνθήκες της οποία ερευνώνται από τις Αρχές.

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εντός και εκτός Αθηνών, προσέρχονται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή νιώθοντας ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πάρα πολλοί προσερχόμενοι ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί καλύπτοντας το γεγονός.

Η κοσμοσυρροή είχε ξεκινήσει από νωρίς χθες το απόγευμα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, οπότε η σορός του εκλιπόντος είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην αγαπημένη εκκλησία του Γιώργου Μαζωνάκη, μία ενορία με την οποία είχε ιδιαίτερο δεσμό. Εδώ βαφτίστηκε, και εδώ επιστρέφει: «Στην παλιά του γειτονιά».

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, υποδεχόταν, μεταξύ άλλων, όσους έφταναν στην εκκλησία για τον αποχαιρετισμό. Συντετριμμένοι έφτασαν λίγο πριν από τις 12:00 οι γονείς του εκλιπόντος, Μανώλης και Κλειώ. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ' Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων όπου θα τελεστεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια φωνή»

Η θλίψη διάχυτη, αλλά η μουσική τον συντροφεύει και σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, με τους παρισταμένους να σιγοτραγουδούν τα αγαπημένα του τραγούδια. «Τι να πω για τον Μαζωνάκη; Ανεπανάληπτος, δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια φωνή» σημείωσε μία γυναίκα, που βρέθηκε στον χώρο για να τον αποχαιρετίσει.

«Τον αγαπώ πολύ. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ, θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου και στη ψυχή μου. Θα με ακολουθεί πάντα σε αυτά που θέλω και δεν θέλω. Η φωνή του, η μορφή του, το παρουσιαστικό του, ό,τι υπήρχε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο το αγαπούσα. Όλος ο Πειραιάς το ξέρω ότι τον αγαπάω. Σε όποιο μαγαζί κι αν πήγαινα, με έβλεπαν και Μαζωνάκη μου βάζανε. Έχω συνδεθεί με πολλά τραγούδια του, αλλά το "Ανήκω σε μένα" είναι το αγαπημένο μου. Γιατί; Η μοναξιά είναι μοχανικότητα όπως είπε ο αγαπημένος μου. Είμαι από τα Μανιάτικα στον Πειραιά και είμαι από χθες το βράδυ, στις 19.45 εδώ και δεν έχω φύγει, και δεν θα φύγω μέχρι να τον χαιρετίσω όπως πρέπει. Τον έχω γνωρίσει, έχω πάει και στο καμαρίνι. Συναυλίες Κατράκειο, μπουζούκια, παντού. Ήταν πολύ ευαίσθητος» συμπλήρωσε, δακρυσμένη.

Μία δεύτερη γυναίκα, έκανε λόγο για ένα «εξαίρετο παιδί, ένα παιδί της γειτονιάς».

«Εγώ που μεγάλωσα εδώ, τον είδα αρκετές φορές να έρχεται. Ήταν εξαίρετος και άδικα πήγε, πήγε πολύ άδικα. Είμαι από τον Κορυδαλλό αλλά τον έχω δει πολλές φορές, και στο κέντρο του και παντού. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ. Όλα τα τραγούδια του ήταν αγαπημένα. Τον είχα δει και στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, τον είχα δει εκεί, είχε φωτογραφηθεί με τον εγγονό μου. Δεν του είχα μιλήσει εγώ, ντρεπόμουν να τον πλησιάσω, όμως ήταν υπέροχος. Ήρθα βεβαίως να του πω το τελευταίο αντίο. Θα μείνει αξέχαστος» τόνισε.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται πως η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ΙΝ, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σήμερα στη Νίκαια, λόγω της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και της επακόλουθης ταφής του στο Γ' Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις λαμβάνονται λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων και με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Ήδη από τις βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, και μέχρι την ολοκλήρωση των μέτρων, αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Παράλληλα, από τις 10:00 σήμερα πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.