Γιώργος Μαζωνάκης: Στον εισαγγελέα σήμερα οι γιατροί - Οι κάμερες διαψεύδουν δύο βασικούς τους ισχυρισμούς

Κρατούμενοι, μέχρι τη μεταγωγή τους στον εισαγγελέα, είναι οι δύο γιατροί που κατέχουν την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από την έρευνα της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι πέφτουν σε σοβαρές αντιφάσεις όσον αφορά στα γεγονότα της ημέρας θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Οι γιατροί θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα όπου θα τους απαγγελθεί το κατηγορητήριο για τον ρόλο που έπαιξαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιθανότητα η δίωξη θα είναι για θανατηφόρα έκθεση, ωστόσο αναμένει να φανεί αν θα ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Αν γίνει αυτό, επισύρει ποινή 10 ετών κάθειρξης, σύμφωνα με πληροφορίες του Action14.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως έγινε κάποιο λάθος από τους γιατρούς, το κατηγορητήριο μπορεί να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία.

Οι αντιφάσεις των γιατρών που οδήγησαν στη σύλληψη

Ήταν δύο οι αντιφάσεις εκείνες που έπεισαν τους αστυνομικούς πως κρύβουν τον πραγματικό ρόλο τους στην υπόθεση και άρα αποφασίστηκε η σύλληψή τους.

Ειδικότερα, είπαν στους ερευνητές ότι ο Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι περί τις 16:00, ωστόσο το βιντεοληπτικό υλικό αποδεικνύει ότι ήταν εκεί από τις 13:00.

Το δεύτερο, επίσης σοβαρό, στοιχείο έχει να κάνει με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός, που φαίνεται ότι είχε αναλάβει τον τραγουδιστή, ισχυρίστηκε ότι του έβαζε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα, όταν και έπαθε το καρδιακό επεισόδιο, επιμένοντας πως δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία.

Το μηχάνημα, όμως, δείχνει πως ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά, όταν έγινε το συμβάν.

Σήμερα (11/09) η ιατροδικαστική στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σημειώνεται πως εντός της σημερινής (11/09) ημέρας αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Η νεκροψία-νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για χθες, το μεσημέρι, ωστόσο η οικογένεια όρισε δικό της τεχνικό σύμβουλο και άρα μετατέθηκε για σήμερα.

Ο σύμβουλος της οικογένειας θα παραστεί στη διαδικασία.

Επίσης, αναμένεται η ανακοίνωση για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα τελεστεί στο Γ΄Νεκροταφείο στη Νίκαια, λίγα μέτρα από το πατρικό του σπίτι.

Η έρευνα στην κλινική

Σημειώνεται πως τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν φύλλο και φτερό την ιδιωτικό κλινική, που λειτουργούσε με άδεια παθολογικού.

Εξήλθαν από τις εγκαταστάσεις της κλινικής έχοντας στα χέρια τους πολύτιμο αποδεικτικό υλικό, το οποίο εσωκλείεται σε τέσσερις ογκώδεις φακέλους και μία ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν άμεσα στα υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ετοιμότητα ακριβώς μπροστά από την είσοδο της κλινικής.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Στο σημείο βρέθηκε και η αδερφή του.

Ακόμα, οι Αρχές έκαναν έρευνα και στο σπίτι των γιατρών στο Ψυχικό για να φανεί αν υπάρχουν πειστήρια για ανάλογες θεραπείες και σε άλλους ασθενείς τους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη με καρέκλα και η μαρτυρία διασώστη του ΕΚΑΒ

Την ίδια στιγμή, βίντεο και πληροφορίες από τη στιγμή της μεταφοράς του από την κλινική στο ΕΚΑΒ αποκαλύπτουν ότι ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με καρέκλα, ενώ ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά την έξοδό του από την κλινική.

Όπως φαίνεται μέσα όσα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, αρχικά στο σημείο έφτασε διασώστης σε μηχανή και στη συνέχεια ασθενοφόρο.

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ μάλιστα, που μετέφερε τον τραγουδιστή, παραχώρησε συνέντευξη στο Star, περιγράφοντας όλα όσα έζησε από όταν έφτασε στο σημείο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή.

«Στα πρώτα ένα ή δύο λεπτά, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε, από τους γιατρούς που ήταν στην κλινική, τότε καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν το ξέραμε μέχρι τότε», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

«Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες, δε μας είπαν κάτι παραπάνω, μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία, ότι πριν ξεκινήσει έπαθε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε κι αυτοί να κάνουνε προσπάθειες αναζωογόνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Σε ερώτηση αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τις αισθήσεις του ο διασώστης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ότι είχε ήδη υποστεί την καρδιακή ανακοπή.

«Προφανώς ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ξεκίνησαν τα παιδιά να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσήσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας, χορηγήσαμε και οξυγόνο είδαμε ότι είναι πιο σκόπιμο να φύγουμε γρήγορα από το σημείο δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο εκεί».