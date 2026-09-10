Βίντεο από πλασμαφαίρεση που έγινε στο ιατρείο στο Κολωνάκι: Ντοκουμέντο ασθενούς ένα χρόνο πριν

Βίντεο με την γιατρό, η οποία θα έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, δημοσιεύτηκε από ασθενή της, που είχε κάνει την ίδια εξέταση ένα χρόνο πριν.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News, φαίνεται η γιατρός να βλέπει κάτι στην οθόνη και η ασθενής ξαπλωμένη δίπλα από ένα ιατρικό μηχάνημα, πιθανώς το ίδιο που θα χρησιμοποιούνταν για την εξέταση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ασθενής ανάρτησε η ίδια το βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένα απλό ιατρείο και ο ιατρικός εξοπλισμός.

Το βίντεο είχε δημοσιευτεί για να δείξει ότι πρόκειται για μια απλή εξέταση κατά τη διάρκεια της οποίας, ασθενής και γιατρός έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και όπως φαίνεται βλέπουν μαζί κάτι στο κινητό.

Η θεραπεία διαρκεί περίπου 4 με 5 ώρες και όπως περιγράφει η ασθενής έκανε δύο συνεδρίες. Υπάρχει η προϋπόθεση να έχει περάσει ένα 24ωρο από την πρώτη συνεδρία ώστε να μπορέσει κάποιος να κάνει και την δεύτερη.

Περιγράφοντας την εμπειρία της λέει ότι την βοήθησε και μιλάει για μια εξαιρετική εμπειρία. Ερωτήματα προκύπτουν ωστόσο, για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που υπάρχουν στο ιατρείο και αν πρέπει να είναι σε ένα παθολογικό ιατρείο.

Στο ERTNews ασθενής του ίδιου ιατρείου περιέγραψε τη δική της εμπειρία από την εξέταση και την θεραπεία που έκανε.

«Η διαδικασία ήταν εύκολη. Πήγαινες σε ένα δωμάτιο που σε ζύγιζαν και μετά κάπου σε καλωδιώνανε και μετά σε βάζανε σε μια καρέκλα, ακουμπούσες κάπου τα χέρια σου και τα πόδια σου. Είχε κάτι ηλεκτρομαγνητικά εκεί, σε σκάναρε κάπως, για να δούνε δεν ξέρω τι. Βλέπαμε πελάτες, αλλά πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο από τον χώρο αναμονής, μπορείς να κρίνεις και τους πελάτες. Ήταν πάντα πελάτες που δεν ήτανε τυχαίοι.

Επίσης είχε άλλη μια διαδικασία, σε έπαιρνε μια σταγόνα αίμα όπως τους διαβητικούς το περνούσε μέσα και έβλεπε τα ερυθρά τα λευκά δεν ξέρω πώς λέγονται, σε τι κατάσταση είναι.

Κάποια στιγμή εγώ είχα κάποια παράσιτα στο αίμα και πήρα μια θεραπεία αποπαρασίτωσης όπως λεγότανε.

Δεν μου φάνηκε κάτι περίεργο εκεί, μόνο ότι υπήρχανε πολλές εικόνες και λιβανίζανε συνέχεια», ανέφερε μια 58χρονη ασθενης του συγκεκριμένου ιατρείου.