Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδερφή του τη στιγμή που φτάνει στο «Ελπίς»

Λίγο πριν τις επτά το βράδυ, έφτασε στο «Ελπίς», συντετριμμένη, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του Orange Press Agency, η γυναίκα μπήκε κρατώντας το κεφάλι της στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται η σορός του δημοφιλούς ερμηνευτή.

O τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών στο νοσοκομείο «Ελπίς», με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανακοπή ως αιτία θανάτου.

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Λίγο αργότερα, εστάλη η επίσημη ενημέρωση από το «Ελπίς» που ανέφερε:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Το χρονικό του περιστατικού

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του κατέρρευσε, με το προσωπικό του ιατρείου να καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε μέσα σε ελάχιστα λεπτά διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα διαδικασία ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο για τη γρήγορη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Διακομίστηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί συνέχισαν εντατικά την αναζωογόνηση, όμως ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.