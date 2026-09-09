Γιώργος Μαζωνάκης: Οι μοναδικές του στιγμές στο The Voice και οι ερμηνείες που καθήλωσαν

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο μοναδικές στιγμές του στο The Voice, τον μουσικό διαγωνισμό που συμμετείχε ως κριτής, την τηλεοπτική σεζόν 2024-2025.

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Τι προηγήθηκε πριν από τον θάνατό του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του κατέρρευσε, με το προσωπικό του ιατρείου να καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε μέσα σε ελάχιστα λεπτά διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα διαδικασία ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο για τη γρήγορη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Διακομίστηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί συνέχισαν εντατικά την αναζωογόνηση, όμως ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε πολύ σοβαρή κατάσταση όταν έφτασε το αστυνομικό και διασωστικό προσωπικό, ενώ οι προσπάθειες επαναφοράς του αποδείχθηκαν άκαρπες.Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε την αλληλουχία των γεγονότων, δηλώνοντας πως ο τραγουδιστής διεκομίσθη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ελπίς» μετά την κατάρρευσή του στο ιατρείο, όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.