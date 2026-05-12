Γιώργος Μοσχούρης: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του «Θαμνάκια»

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Θαμνάκιας», ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, κατά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ενώ φαίνεται να ισχυρίζονται ότι δεν συμμετέχουν σε εγκληματική οργάνωση.

Μάλιστα, ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων φέρεται να υποστήριξε ότι από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του προκύπτει ότι δεν ήταν παρών στη δολοφονία.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εννέα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία με δόλο, εκρήξεις, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.