Γιώργος Μοσχούρης: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του «Θαμνάκια»

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Θαμνάκιας», ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, κατά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ενώ φαίνεται να ισχυρίζονται ότι δεν συμμετέχουν σε εγκληματική οργάνωση.
Μάλιστα, ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων φέρεται να υποστήριξε ότι από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του προκύπτει ότι δεν ήταν παρών στη δολοφονία.
Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εννέα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία με δόλο, εκρήξεις, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- «Μην πιστεύετε τίποτα»: Ο Γεωργιάδης ανέβασε την περιβόητη φωτογραφία με την άγνωστη γυναίκα
- Αρναούτογλου: Σοκαρισμένος ο Γιώργος Λιανός από τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor
- Σοκάρουν μαρτυρίες για την Ηλιούπολη: «Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και έπεσαν»
- Business coach αποκαλύπτει πώς θα μαζέψεις 4.500 ευρώ τον χρόνο αν κόψεις αυτές τις πέντε συνήθειες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.