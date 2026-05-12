Greek Mafia: Αρνούνται όλες τις κατηγορίες οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, γνωστού και ως «θαμνάκια».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Μοσχούρης, δολοφονήθηκε το 2025 και ήταν ηγετικό μέλος της Greek Mafia.

Κατά την απολογία τους, και οι τρεις κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ενώ φαίνεται να ισχυρίζονται ότι δεν συμμετέχουν σε εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων φέρεται να υποστήριξε ότι από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του προκύπτει ότι δεν ήταν παρών στη δολοφονία.

Το κατηγορητήριο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες οι οποίοι αντιμετωπίζουν εννέα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία με δόλο, εκρήξεις, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Την ίδια στιγμή, τα τρία μέλη που συνελήφθησαν πρέπει μα δώσουν εξηγήσεις και σε Εισαγγελικό λειτουργό.