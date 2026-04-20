Παραμένει νοσηλευόμενος στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη την προηγούμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κατάσταση του κατά την πέμπτη αυτή ημέρα νοσηλείας είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.
Οι γιατροί, ωστόσο, επιμένουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.
Οι θεράποντες ιατροί τονίζουν πως υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει, με τον γιατρό που τον χειρούργησε να επισημαίνει ότι τουλάχιστον οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.
Συγγενείς και φίλοι είναι συνεχώς στο πλευρό του, ενώ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει βρεθεί αρκετές φορές στον Ευαγγελισμό αλλά και ενημερώνεται για την πορεία του.
