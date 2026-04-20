Οι βολές Φάμελλου στον Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη και ο άλυτος γρίφος... Τσίπρα

Ανεβάζει τους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση μετά και την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή και την κόντρα σε επίπεδο αρχηγών. Ο Σωκράτης Φάμελλος από την Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε στην πολιτική εκδήλωση «Αντίσταση και Μνήμη: Θεσσαλονίκη στα χρόνια της δικτατορίας», άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό και τον χαρακτήρισε «αρχιερέα της τοξικότητας».

Ευθείες βολές Φάμελλου σε κυβέρνηση

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «ο αγώνας για το Κράτος Δικαίου, τη Δικαιοσύνη και την Ισονομία δεν σταματά και είναι πάντα επίκαιρος. Πολύ δε περισσότερο σήμερα, που η Ισονομία πλήττεται από πολιτικούς απατεώνες, όπως τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Λαζαρίδη, που εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο, πάνω σε ένα κομματικό κράτος της Δεξιάς».

Μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε και στον υπουργό υγείας τονίζοντας ότι «δεν σταματάνε οι αγώνες όταν πρέπει να υπηρετήσουμε τη Δικαιοσύνη, η οποία σήμερα αμφισβητείται από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος βάλλει ευθέως κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» ενώ υπογράμμισε για άλλη μια φορά πως η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει λέγοντας «Οφείλουμε να πούμε ότι η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει -και για το Κράτος Δικαίου και για τη Δικαιοσύνη και για την Ισονομία- για να έχουν όλοι οι νέοι και οι νέες της Ελλάδας τα ίδια δικαιώματα, την ίδια πρόσβαση στο μέλλον και στην πρόοδο, να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν αλλαγή της κυβέρνησης».

Στρέφοντας τα βέλη του και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τον Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και όσα έχει πει ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημείωσε πως «ο πρωθυπουργός από τη μια μεριά δεν τολμούσε επί 15 μέρες να αλλάξει και να αποπέμψει τον κ. Λαζαρίδη και από την άλλη μεριά καλύπτει τον κ. Γεωργιάδη που στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δυστυχώς είναι ίδιος και χειρότερος. Γι’ αυτό και οφείλουμε, με βάση τα μηνύματα των αγώνων του παρελθόντος, και ιδίως από το μήνυμα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με αγώνες, να δώσουμε έναν δυνατό δημοκρατικό αγώνα, να έχουμε το συντομότερο δυνατόν εκλογές και μια προοδευτική αλλαγή στην Ελλάδα».

Η απάντηση στον Μητσοτάκη για Μυλωνάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας και την ανάρτηση του πρωθυπουργού όπου αναφέρθηκε στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης συνδέοντας την και με την δύσκολη κατάσταση της υγείας του κ.Μυλωνάκη, απάντησε «η υγεία και η ζωή δεν πρέπει να εισέρχονται στην πολιτική συζήτηση με οποιονδήποτε τρόπο, από οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε. Από την άλλη μεριά, θέλω να θυμίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο πρόεδρος της ΝΔ που ηγείται ενός παρακρατικού μηχανισμού προπαγάνδας, της «Ομάδα Αλήθειας» συνεχίζοντας πως «είναι αυτός ο οποίος με κραυγές ότι «ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία για τις συντάξεις» και ότι για εμάς «ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη», τροφοδότησε μία ακραία τοξικότητα που έφτασε σε σημείο να λαμβάνει σφαίρες ο Νίκος Κοτζιάς, να πέφτουν μολότοφ σε αυλές βουλευτών και να είναι τα πρόσωπά μας σε αφίσες «Wanted» εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ακριβώς ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της τοξικότητας».

Η Κουμουνδούρου έχει δείξει πως στον δρόμο για τις εθνικές κάλπες και την ώρα που εντείνεται η πίεση απέναντι στην κυβέρνηση, θα επιχειρεί να αναδείξει και τα κακώς κείμενα του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και ότι είναι μια από τις δυνάμεις του προοδευτικού κόσμου που έχει μια διαφορετική στρατηγική για το μέλλον της χώρας μακριά από τους χειρισμούς Μητσοτάκη. Άλλωστε γι αυτό και στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν για εκλογές αφού εκτιμούν πως με μια συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων θα μπορέσουν να πετύχουν να είναι η εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο άλυτος γρίφος του Τσίπρα

Βέβαια όσο ο Αλέξης Τσίπρας δεν προχωρά στη δημιουργία του νέου κόμματος θα υπάρχει «ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο». Έτσι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως όσο και αν προσπαθεί ο Σωκράτης Φάμελλος να αναδείξει, με μια δυναμικότητα, και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και να εμφανίζει το κόμμα ως κεντρικό παίκτη της αντιπολίτευσης, όλη αυτή η προσπάθεια χάνεται όσο υπάρχει η συζήτηση γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μάλιστα και οι βουλευτές και τα στελέχη της Κουμουνδούρου που βρέθηκαν στην εκλογική τους βάση τις ημέρες του Πάσχα δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους αλλά και την αγωνία τους καθώς οι πολίτες ρωτούσαν συνεχώς για το κόμμα Τσίπρα αλλά και το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και καθένας ξεχωριστά από όσους ανήκουν στο κόμμα απέναντι στον νέο φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Ο άλυτος αυτος γρίφος λοιπόν έχει γίνει σπαζοκεφαλιά καθώς τις απαντήσεις δεν τις έχει κανείς άλλος, παρα μόνο ο Αλέξης Τσίπρας για το πώς θα αποφασίσει να κινηθεί μέχρι τις εκλογές αλλά και με το ποιους αλλά και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να βρεθεί.