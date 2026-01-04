Μενού

Γιώργος Παπαδάκης: Ο «πατριάρχης» της πρωινής ζώνης - Το «αντίο» του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 χαρακτήρισε τον Γιώργο Παπαδάκη ως «"πατριάρχη" της πρωινής ζώνης του καναλιού».

Newsroom
Γιώργος Παπαδάκης
Ο δημοσιογράφος, Γιώργος Παπαδάκης | Eurokinissi
Ο Γιώργος Παπαδάκης συνδέθηκε όσο κανέναν άλλο πρόσωπο με τον ΑΝΤ1. Παρών από τα πρώτα βήματα του καναλιού, ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν εκείνος που δημιούργησε την πρωινή ζώνη όχι μόνο του καναλιού αλλά συνολικά της ελληνικής τηλεόρασης.

Το «σπίτι» του, ο ΑΝΤ1, αποχαιρέτησε και εκείνος τον βετεράνο δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, έπειτα από έμφραγμα που υπέστη.

«Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του -επί 33 χρόνια- «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης του καναλιού.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι» αναφέρει το σχετικό κείμενο στην ιστοσελίδα του καναλιού.

