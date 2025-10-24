Γκάζι: Αίτημα από την ΕΛ.ΑΣ για «λουκέτο» στο κλαμπ που βρισκόταν η 16χρονη

Αίτημα προς τον δήμο Αθηναίων για την επιβολή «λουκέτου» σε κλαμπ στο Γκάζι υπέβαλε η ΕΛ.ΑΣ., μετά τον θάνατο 16χρονης που κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή έξω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega news, από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κλαμπ προμήθευε με αλκοόλ ανήλικους θαμώνες.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ για τον αριθμό των περιστατικών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από την περιοχή εκείνο το βράδυ, προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Διαβάστε ακόμα: Γκάζι: Συγκλονίζει η μαρτυρία της φίλης της 16χρονης - «Δεν είχαμε λάβει κάποια ενημέρωση» λέει η ΕΛΑΣ

Τι μαρτυρά η ιατροδικαστική εξέταση

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη στο Γκάζι.

Σύμφωνα με μαρτυρία 24χρονου που βρισκόταν στην παρέα της, το κορίτσι είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει νωρίτερα στο σπίτι, ενώ κάποια στιγμή χτύπησε ελαφρά το κεφάλι της σε τζαμαρία, χωρίς ωστόσο να δείχνει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποδίδει τον θάνατο σε πνευμονικό οίδημα, με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις να αναμένονται σε περίπου έναν μήνα για να δώσουν σαφέστερη εικόνα.

Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει σύνδεση με κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, αν και η ανήλικη είχε πιει κάποιο ποτό. Οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα από τα μπουκάλια του κλαμπ, ώστε να εξεταστεί αν υπήρξε νοθεία.

Ήδη, ευθύνες βαραίνουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, ενώ τυχόν διαπίστωση νοθευμένων ποτών θα επιφέρει επιπλέον κατηγορίες.

Κατάληψη στο σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, την πρώτη ημέρα μετά το τραγικό περιστατικό πραγματοποιήθηκε κατάληψη από τους μαθητές στο σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη στον Ταύρο ως ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπό της.

Παράλληλα, οι μαθητές διαμαρτύρονται για τον τρόπο που η διευθύντρια διαχειρίστηκε την κατάσταση, καθώς το σχολείο ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά, ενώ τα παιδιά καταγγέλλουν ότι στα διαλείμματα ακούγονταν τραγούδια.

Η άλλη πλευρά ισχυρίζεται, σύμφωνα με την εκπομπή, ότι ναι μεν υπάρχουν μαθητές που κλαίνε κυριολεκτικά για τον χαμό της συμμαθήτριάς τους, ωστόσο υπάρχουν και παιδιά που φέρονται να «εκμεταλλεύονται» την κατάσταση.