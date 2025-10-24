Γκάζι: Η κατάθεση νεαρού που δείχνει τι συνέβη το μοιραίο βράδυ - Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης

Καταθέσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία τους πνοή η 16χρονη στο Γκάζι, λαμβάνουν οι αστυνομικοί, την ώρα που έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, μία συγκεκριμένη κατάθεση ενός 24χρονου που βρισκόταν στην παρέα της κοπέλας δίνει μία πρώτη εικόνα για το ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ.

Μεταξύ άλλων ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η 16χρονη διαφωνούσε με τις φίλες της, καθώς ήθελε να γυρίσει νωρίτερα στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι είχε κάτι, ενώ κάποια στιγμή έκανε κάποια κίνηση, χτύπησε ελαφρά το κεφάλι της σε μία τζαμαρία, όμως και πάλι δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Παράλληλα, μπορεί η ιατροδικαστική εξέταση να κάνει λόγο για θάνατο από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο οι τοξικολογικές - ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια, σε περίπου έναν μήνα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατος του κοριτσιού δεν συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ ή άλλης ουσίας, παρόλο που το κορίτσι είχε όντως καταναλώσει κάποιο αλκοολούχο ποτό, οι αστυνομικοί ωστόσο έλαβαν δείγματα από μπουκάλια με αλκοόλ που πωλούσε το συγκεκριμένο κλαμπ στο Γκάζι.

Ευθύνες προκύπτουν ήδη για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος επέτρεψε την πώληση αλκοόλ σε ανήλικο άτομο, ενώ αν διαπιστωθεί ότι τα ποτά ήταν νοθευμένα, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για τον ίδιο.

Κατάληψη στο σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, την πρώτη ημέρα μετά το τραγικό περιστατικό πραγματοποιήθηκε κατάληψη από τους μαθητές στο σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη στον Ταύρο ως ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπό της.

Παράλληλα, οι μαθητές διαμαρτύρονται για τον τρόπο που η διευθύντρια διαχειρίστηκε την κατάσταση, καθώς το σχολείο ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά, ενώ τα παιδιά καταγγέλλουν ότι στα διαλείμματα ακούγονταν τραγούδια.

Η άλλη πλευρά ισχυρίζεται, σύμφωνα με την εκπομπή, ότι ναι μεν υπάρχουν μαθητές που κλαίνε κυριολεκτικά για τον χαμό της συμμαθήτριάς τους, ωστόσο υπάρχουν και παιδιά που φέρονται να «εκμεταλλεύονται» την κατάσταση.