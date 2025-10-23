Γκάζι: Ήπιε μόνο ένα ποτό εντός κλαμπ, λένε οι φίλοι της 16χρονης - Τι απαντά η αστυνομία για το τηλεφώνημα

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, οι οποίες αναφέρουν ότι συνοδευόταν από τρεις ενήλικες την βραδιά του τραγικού συμβάντος.

Σύμφωνα με το Mega, προκύπτει ότι η ανήλικη πήγε στο μαγαζί με έναν 24χρονο, μια 18χρονη και μια 19χρονη. Μάλιστα, φέρεται ότι πριν πάνε στο κλαμπ, βρίσκονταν σε σπίτι και ύστερα αγόρασαν από μίνι μάρκετ ένα μπουκάλι με βότκα.

Με βάση τα όσα έχουν καταθέσει τα παιδιά στους αστυνομικούς, η κοπέλα εντός κλαμπ κατανάλωσε ένα ποτό, μια βότκα.

Αισθάνθηκε αδιαθεσία, βγήκε έξω και ακολούθησε το λιποθυμικό επεισόδιο και ύστερα ο θάνατος της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κορίτσι είπε ψέμματα στους γονείς της ότι, θα πάει σε μια φίλη της να κοιμηθεί το βράδυ αλλά τελικά κατέληξε στο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας.

Γκάζι: Τι απαντά η αστυνομία για το τηλεφώνημα

Ερωτηματυικά υπάρχουν αναφορικά με το αν έγινε τηλεφώνημα για το περιστατικό στις αρχές αλλά και για το πόσο άμεσα έγινε. Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν έγινε κάποιο τηλεφώνημα στο 100 ή στην Άμεση Δράση.

Επίσης αναφέρει ότι δεν έγινε τηλεφώνημα στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος και Ομόνοιας εκτός αν δεν το απάντησε κανείς, δηλαδή εξετάζεται το σενάριο αν από το νοσοκομείο πήραν σε κάποιο τηλέφωνο και δεν το σήκωσε κάποιος από το τμήμα και ως αποτέλεσμα δεν υπήρξε ενημέρωση, ή ακόμα και αν κάποιος κάλεσε σε λανθασμένο αριθμό τηλεφώνου.

Ως αποτέλεσμα, οι αρχές ενημερώθηκαν σχεδόν 12 ώρες μετά το συμβάν, το μεσημέρι της Κυριακής, από τον ίδιο τον πατέρα που πήγε με το χαρτί θανάτου της κόρης του.

Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης

Όπως ανέφερε το MEGA, οι πρώτες εξετάσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για θάνατο από πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι τοξικολογικές - ιστολογικές εξετάσεις που θα δείξουν από τι προήλθε η κατάρρευση και ο θάνατος της 16χρονης.

Ακόμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα των αστυνομικών και τις λήψεις καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, το άτυχο κορίτσι φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν εντός του καταστήματος, βγήκε έξω για να πάρει αέρα, έκανε μόλις λίγα βήματα και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), το συντονιστικό κέντρο ενημερώθηκε για το περιστατικό. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου οι διασώστες εντόπισαν την 16χρονη, χωρίς σφυγμό, μόνη της να κείτεται στο πεζοδρόμιο.

Αμέσως άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.