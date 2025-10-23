Πολλά ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί ο ξαφνικός θάνατος της 16χρονης, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα ρίξουν φως στις ουσίες που πιθανόν είχε καταναλώσει η ανήλικη πριν καταρρεύσει.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία πληροφορεί για το περιστατικό και το πώς το διαχειρίστηκε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

ΕΛΑΣ: «Δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση»

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γεωργιάδης: «Δεν είναι ευθύνη του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία»

Παρέμβαση για την τραγωδία με τη 16χρονη που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24.

Όπως ανέφερε, το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, ωστόσο το κορίτσι «παρελήφθη πρακτικά νεκρό».

«Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας πως «η 16χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στον “Ευαγγελισμό”, όπου κινητοποιήθηκε άμεσα όλο το ιατρικό προσωπικό. Ακολουθήθηκε το πλήρες πρωτόκολλο — αναζωογόνηση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για να επανεκκινήσει η καρδιά. Δυστυχώς, το παιδί ήταν ήδη νεκρό πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ακόμη ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε κανονικά, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευθύνη ειδοποίησης δεν ανήκει στο ΕΚΑΒ αλλά στο νοσοκομείο, το οποίο και ενημέρωσε τις αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός διέψευσε τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με καθυστέρηση ή παράλειψη ενημέρωσης των αστυνομικών αρχών.