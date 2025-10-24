Γκάζι: Το κλαμπ της τραγωδίας με τη 16χρονη είχε ιστορικό βίας - Eίχαν ξυλοκοπήσει και αστυνομικό

Το μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και ανησυχία. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η αιτία ήταν πνευμονικό οίδημα, ωστόσο οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς θα αποκαλύψουν τι ακριβώς προκάλεσε την τραγική κατάληξη της ανήλικης.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου στο MEGA, το ΕΚΑΒ είχε δεχθεί και άλλες κλήσεις για διακομιδές ανηλίκων που είχαν καταναλώσει αλκοόλ από το ίδιο κατάστημα.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις ανησυχίες για τη λειτουργία του κλαμπ και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την παρουσία νεαρών θαμώνων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις το προηγούμενο βράδυ της τραγωδίας, τρία ακόμη άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στον ίδιο χώρο.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το περιστατικό με την 16χρονη δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά συμβάντων που έχουν ήδη απασχολήσει τις αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες της παρέας της, η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ που της προσφέρθηκε μέσα στο κλαμπ.

Η νομοθεσία επιτρέπει την παρουσία ανηλίκων σε τέτοιους χώρους μόνο με συνοδεία κηδεμόνα ή στο πλαίσιο ιδιωτικών εκδηλώσεων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.

Σκιές από το παρελθόν του κλαμπ

Το συγκεκριμένο κλαμπ δεν απασχολεί για πρώτη φορά τις αρχές. Στις 12 Μαρτίου 2023, αστυνομικός του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα δέχτηκε άγρια επίθεση από σωματοφύλακες του μαγαζιού, όταν εκείνος και η παρέα του θέλησαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι.

Το περιστατικό είχε οδηγήσει σε σοβαρό ξυλοδαρμό τόσο του αστυνομικού όσο και των φίλων του.

Έλλειψη καμερών και ερωτήματα

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το κλαμπ δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά πιθανόν να αποτελεί επιλογή ώστε να μην καταγράφονται περιστατικά που θα μπορούσαν να εκθέσουν τη λειτουργία του καταστήματος.

Oι αποκαλύψεις για το παρελθόν του κλαμπ και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με ανήλικους δημιουργούν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια και τη νομιμότητα της λειτουργίας του.

Μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές πριν χαθεί η 16χρονη

Σύμφωνα με το STAR, λίγο πριν καταρρεύσει και αφού φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, είχε σταθεί σε σκαλιά πολυκατοικίας μόλις επτά μέτρα από το κλαμπ. Οι φίλοι της 16χρονης αποκαλύπτουν ότι δευτερόλεπτα πριν προσπαθούσαν να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ''Σ' αγαπώ'' προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», λέει η φίλη της και αυτόπτης μάρτυρας.

Η μητέρα της φίλης συμπληρώνει ότι, η κόρη της και η 16χρονη πριν τη νυχτερινή έξοδο, βρίσκονταν σπίτι για να ετοιμαστούν ενώ διαβεβαίωσε ότι εντός σπιτιού δεν κατανάλωσε καμία αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τα παραπάνω λόγια η 16χρονη σωριάστηκε στο έδαφος.

Απέναντι βρισκόταν μία γυναίκα που είδε τη 16χρονη και έσπευσε να τη βοηθήσει, κάλεσε το ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 7 λεπτά.