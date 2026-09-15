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Γκίλφοϊλ για αποφυλάκιση Μαζιώτη: «Εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας»

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σχολίασε μέσω Χ την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη καλώντας σε «εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας».

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Νίκος Μαζιώτης
Νίκος Μαζιώτης | EUROKINISSI-ΓΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτησή της στο Χ σχολίασε την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη λέγοντας: «Η αποφυλάκιση του αμετανόητου τρομοκράτη Νίκου Μαζιώτη μετά από 14 χρόνια στη φυλακή, μας υπενθυμίζει την ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας».

«Ο Μαζιώτης και οι σύντροφοί του, αριστεροί τρομοκράτες, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Οι βάρβαρες πράξεις τους αξίζουν απόλυτη και ολοκληρωτική καταδίκη».

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«Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή της απόπειρας δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθειά μας για Δικαιοσύνη», τονίζει.

«Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί από την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών Αρχών επιβολής του νόμου να αποτρέψουν τρομοκρατικές επιθέσεις και να παραπέμψουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη».

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