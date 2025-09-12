Γκύζη: Προφυλακιστέος ο 59χρονος που άνοιξε πυρ ενάντια σε υπάλληλο καθαριότητας

Δεν «έπεισε» ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος που άνοιξε πυρ ενάντια σε υπάλληλο καθαριότητας στο Γκύζη και κρίθηκε προφυλακιστέος.
Κατά την ομολογία του υποστήριξε ότι «τον ενόχλησε ο θόρυβος του απορριμματοφόρου» και για αυτό προέβη στην συγκεκριμένη πράξη.
Όπως επισημαίνει το Mega, ο δράστης έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για ξυλοδαρμό, ναρκωτικά και υπεξαίρεση, και παραβιάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Υπενθυμίζεται ότι, το εφιαλτικό συμβάν συνέβη τη Δευτέρα το απόγευμα (08/09) στην οδό Παράσχου.
Ο υπάλληλος καθαριότητας του δήμου κάνει στην άκρη τον κάδο που μόλις έχει αδειάσει και ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο για να συνεχίσει τη δουλειά του.
Χωρίς την παραμικρή αφορμή, ο 59χρονος αρχικά απειλεί τον υπάλληλο καθαριότητας. Υστέρα, επιστρέφει με αεροβόλο όπλο και πυροβολεί τρεις φορές προς το μέρος του. Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο κατάστημα καταγράφει την στιγμή.
