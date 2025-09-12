«Σε έχω σαν τσάι, θα σου δείξω»: Σοκαριστικό ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό στου Γκύζη στον υπάλληλο καθαριότητας

Πραγματικά από θαύμα γλίτωσε ο υπάλληλος καθαριότητας του δήμου της Αθήνας, όταν την ώρα που έκανε την αποκομιδή των απορριμμάτων στου Γκύζη, ένας άνδρας που ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε το απορριμματοφόρο, έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε, χωρίς ευτυχώς να τον πετύχει.

Το εφιαλτικό συμβάν συνέβη τη Δευτέρα το απόγευμα στην οδό Παράσχου. Ο υπάλληλος καθαριότητας του δήμου κάνει στην άκρη τον κάδο που μόλις έχει αδειάσει και ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο για να συνεχίσει τη δουλειά του.

Χωρίς την παραμικρή αφορμή, ο 59χρονος αρχικά απειλεί τον υπάλληλο καθαριότητας. Υστέρα, επιστρέφει με αεροβόλο όπλο και πυροβολεί τρεις φορές προς το μέρος του. Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο κατάστημα καταγράφει την στιγμή.

Μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ο υπάλληλος καθαριότητας περιγράφει στο Mega τον τρόμο που έζησε.

«Μου λέει ‘σε έχω σαν τσάι, θα σε πιω σαν τσάι, θα σου δείξω’ και σε ένα λεπτό ήρθε με όπλο. Με σημαδεύει από τα 7 μέτρα, μπλοκάρει το όπλο, με τη δεύτερη που θα την ξανακάνει μία την κάνη, περνάει η σφαίρα στο κεφάλι».

Ο 59χρονος εντοπίστηκε την επόμενη μέρα και συνελήφθη. Όπως είπε στους αστυνομικούς, εκνευρίστηκε από τον θόρυβο του απορριμματοφόρου και για αυτό άνοιξε πυρ κατά του εργαζομένου.

Στο σπίτι του δράστη, που είναι γνωστός στις Αρχές, αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδηρογροθιές και 14 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.



