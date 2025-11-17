Σε μάστιγα είχαν εξελιχθεί τον τελευταίο καιρό οι κλοπές στη Γλυφάδα με την χρήση jammer.
Tο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, εντόπισε και συνέλαβε επ’ αυτοφώρω την περασμένη Τετάρτη (12/11) έναν 42χρονο Αλγερινό να αφαιρεί αντικείμενα από όχημα.
Ο εν λόγω άνδρας μαζί με δύο ακόμη συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, είχαν ρημάξει τα οχήματα της ευρύτερης περιοχής από τον περασμένο Ιούλιο, είτε σπάζοντας τα τζάμια είτε χρησιμοποιώντας συσκευή jammer, η οποία απέτρεπε το κλείδωμα του οχήματος μέσω τηλεχειρισμού.
Πώς λειτουργεί;
Οι οδηγοί απομακρύνονταν έχοντας την εντύπωση πως έχουν κλειδώσει το όχημά τους, ενώ οι δράστες με το jammer έκαναν παρεμβολές και είχαν τη δυνατότητα μετά να μπουν στο όχημα και να πάρουν ό,τι θέλουν ανενόχλητοι.
Οι δράστες κατάφεραν μέσα σε ελάχιστους μήνες να παραβιάσουν 24 οχήματα και να βάλουν στην τσέπη αντικείμενα αξίας και μετρητά συνολικής αξίας 42.000 ευρώ περίπου.
Σημειώνεται πως ο 42χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, έχει καταδικαστεί με ποινή διετούς φυλάκισης, ενώ σε βάρος του είχε επιβληθεί και ο περιοριστικός όρους της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής που είχε δηλώσει πως διέμενε.
