Το deal που διαφήμιζαν τα μέλη του κυκλώματος και η «ληστεία» στον Μαρτίκα - Βίντεο ντοκουμέντο

Ο άδικος πλούτος μόνο σε άσχημα οδηγεί

Θαλής

Είναι τα θύματα του συγκεκριμένου κυκλώματος και κάθε παρόμοιας εγκληματικής οργάνωσης άμοιροι ευθυνών; Ήταν όλοι τους τόσο αφελείς; Απλά ευκολόπιστοι; Δεν περνούσε καν από το μυαλό τους πως όλη αυτή η « επένδυση » αφορούσε μαύρο , αφορολόγητο χρήμα; Ή έστω ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Ή όταν είμαστε εμείς εκείνοι που λαμβάνουμε 20% επί του καταβληθέντος ποσού συν το ποσό μας μέσα σε λίγες μέρες - όπως ήταν το υποτιθέμενο μοντέλο της «επένδυσης» - είναι όλα σωστά και νόμιμα; Προφανώς και όχι.

Το deal που διαφήμιζαν τα μέλη του κυκλώματος είχε αφήσει πίσω του τον τοκογλυφικό τόκο και κάλπαζε στο ληστρικό! Με ωφελημένους φυσικά τους δήθεν επενδυτές και κορόιδο το …καζίνο!

Άλμα λογικής αλλά η δίψα για την κατάκτηση της «καλής» δεν αφήνει περιθώρια καθαρής σκέψης.

Από την άλλη αναρωτιέμαι είναι δυνατόν να γίνεται μεταφορά πολλών χιλιάδων ευρώ σε τσάντες ή σακούλες και να μη σκέφτεται κανείς το ενδεχόμενο της παρανομίας ;

Διαμάντια σε κουτιά με φτηνό βελούδο. Και πλάκες χρυσού πάνω σε τραπέζια και κρεβάτια. Όλα αυτά σε μια σουίτα ξενοδοχείου; Νόμιμα; Ή η παρανομία η δική μας είναι λιγότερο ποινικά κολάσιμη;

Ψιλά γράμματα για όσους θεωρούν τους εαυτούς τους πιο έξυπνους από τους καημένους τους μισθωτούς ή για εκείνους που αισθάνονται πως δεν είναι κορόιδα να δουλεύουν για 3 και 60 …ή απλώς πιστεύουν πως άλλαξε η τύχη τους με τις συγκεκριμένες γνωριμίες. Στην Ελλάδα ζούμε .

Άλλωστε τόσοι και τόσοι πως έπιασαν την καλή; Τώρα αισθάνθηκαν πως ήρθε η σειρά τους. Θα δώσουν κάτι για να πάρουν την δουλειά της ανακαίνισης του ξενοδοχείου του καζίνο. Περίπτωση θύματος κυκλώματος.

Θα δώσουν κάτι για να «κληρωθούν» υπερτυχεροί του υπερπολυτελούς τζιπ. Δύο περιπτώσεις θυμάτων. Θα δώσουν κάτι αλλά θα κερδίσουν μαύρα και αφορολόγητα τεράστια κέρδη μέσα σε λίγες μέρες. Όλες οι περιπτώσεις .

Ας μιλήσουμε όμως με στοιχεία

Βαλίτσα με πλάκες χρυσού | Reader.gr

Σύμφωνα με τις Αρχές η βαλίτσα αυτή που κρατάει στα χέρια του ο φαρμακοποιός – πρώην παίκτης ριάλιτι περιέχει 22 πλάκες χρυσού του κιλού και 1.500 χρυσές λίρες (αμφιβόλου γνησιότητας) αλλά εκείνη τη στιγμή το θύμα πιστεύει πως είναι όλα χρυσά και ναι ,είναι η αμοιβή του, τα κέρδη του.

Είναι ξημερώματα και περιμένει τον φερόμενο ως αρχηγό! Με ενδεικτικές τιμές υπολογίζω 117.197 ευρώ που κοστίζει η μία πλάκα επί 22 κομμάτια μας κάνουν 2.578.334 ευρώ μόνο από τις πλάκες χρυσού .

Συνεχίζω: 900 ευρώ (μέσος όρος λίρας) επί 1.500 λίρες, 1.350.000 ευρώ

Δηλαδή η αξία του περιεχομένου της συγκεκριμένης βαλίτσαςπλησιάζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ!

Για να μη γράφουμε ανακρίβειες 3.928.334 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές μέσα σε έναν μήνα, Μάιο – Ιούνιο 2024, ο κ. Μαρτίκας έδωσε στο δήθεν επενδυτικό πρόγραμμα της εγκληματικής οργάνωσης 720.000 ευρώ και στις 5 Ιουλίου «πληρώθηκε» σε χρυσό και λίρες αξίας 3.928.334 δηλαδή 5 φορές και κάτι το αρχικό του κεφάλαιο και όλα αυτά σε μόλις έναν μήνα.



Στο αποκλειστικό βίντεο διακρίνεται ο φαρμακοποιός να περιμένει με την πολύτιμη βαλίτσα ξημερώματα να έρθει ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος για να πάνε μαζί να εκποιήσουν τον χρυσό κ τις λίρες στον φίλο ενεχυροδανειστή του υπαρχηγού .

Γιατί αν δεν πας μαύρη νύχτα γι αυτές τις δουλειές, τι ώρα θα πας!

Το αυτοκίνητο φτάνει, το πορτμπαγκάζ ανοίγει, κατεβαίνει ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος και η βαλίτσα τοποθετείται στη θέση της.

Βάζει κ ο υπαρχηγός τις δικές του 8 ράβδους και άλλες 1500 λίρες στην βαλίτσα, μπαίνουν στο αυτοκίνητο και δύο φανάρια μετά δέχονται επίθεση από «ληστές» που χτυπούν μόνο τον κ.Μαρτίκα παίρνουν την βαλίτσα που ζύγιζε 30 κιλά και εξαφανίζονται με ένα …σκούτερ .

Πώς περιέγραψε στους αστυνομικούς ο Σ.Μαρτίκας την «ληστεία»

Περνάμε τα δυο φανάρια, κάνουμε αριστερά και μετά από δυο τετράγωνα κοντοστέκεται, σταματάει .Κοιτάει τον καθρέφτη του.

…..γιατί σταματάς ;

Τι έγινε ;

Γιατί σταμάτησες ;

Πάμε ! Τι έγινε ;

Μου απαντάει « Μισό λεπτό , μισό !»

Τότε μας προσπερνάει από δεξιά ένα σκούτερ με δύο αναβάτες στα μαύρα ντυμένοι, με μαύρα κράνη, οπλισμένοι. Φωνάζουν σε εμένα και οι δύο, ο ένας μου ανοίγει την πόρτα, με βρίζει και με χτυπάει πολλές φορές με το όπλο στο πρόσωπο! Γεμίζω αίματα παντού.

Ο …..( υπαρχηγός ) ανοίγει την πόρτα του, βγαίνει έξω , πηγαίνει πίσω , ανοίγει το πορτμπαγκάζ κ δίνει την βαλίτσα στον άλλον! Ένας με χτύπαγε , ο άλλος έπαιρνε την βαλίτσα ! Τον ….( υπαρχηγό) απλά δεν τον άγγιξαν .Ούτε τρίχα του!

Μπαίνει μέσα τάχα μου τρομαγμένος και με βλέπει μέσα στα αίματα! Οι ληστές με την βαλίτσα ανέβηκαν στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν! Ο …( υπαρχηγός ) μου λέει απόλυτα ψύχραιμα: «Πάμε στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσουμε ότι μας επιτέθηκαν για 50.000 ευρώ που είχα μαζί μου για τις εργασίες που χρειαζόμουν σ ένα από τα μαγαζιά μου».

Όχι του λέω να πούμε ακριβώς τι είχαμε! «Είσαι τρελός;» μου λέει.

«Β…μόλις καταστράφηκα τελείως, μόλις έχασα όλη μου τη ζωή» του απαντώ .

Φτάνουμε στο αστυνομικό τμήμα Δραπετσώνας δίνουμε κατάθεση ακριβώς όπως με συμβούλεψε ο... (υπαρχηγός)!



Και όντος ο γνωστός φαρμακοποιός δήλωσε στους αστυνομικούς εκείνο το βράδυ ψευδώς πως οι δράστες του πήραν μόνο την τσάντα πλάτης , μαύρου χρώματος που είχε τα κλειδιά του σπιτιού κ του φαρμακείου , τα κλειδιά από το δίκυκλο και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του ,ενώ αρνήθηκε να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Παραδόξως μέσα στην βαλίτσα με τα κέρδη - θησαυρό είχε αφήσει κ τα ακουστικά του τηλεφώνου του που έδειχναν συγκεκριμένο στίγμα επί της οδού Φαναρακίου 10 στο Πέραμα...Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια...



Μία μέρα μετά δημοσιεύματα κάνουν λόγω για την επίθεση ,αλλά ο ίδιος τα διαψεύδει . Μάλιστα όταν επιστρέφει στο Αστυνομικό τμήμα την επόμενη μέρα καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των αστυνομικών.

Πάλι δεν λέει την αλήθεια κ συνεχίζει να υπακούει πειθήνια στις οδηγίες του υπαρχηγού.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Γνωρίζεις αν ήξερε κάποιος ότι είχε μαζί του τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό; (50.000 ευρω δήλωσε ο υπαρχηγός πως του έκλεψαν που να έλεγε για τον θησαυρό των σχεδόν 4 εκατομμυρίων !! )

: Γνωρίζεις αν ήξερε κάποιος ότι είχε μαζί του τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό; (50.000 ευρω δήλωσε ο υπαρχηγός πως του έκλεψαν που να έλεγε για τον θησαυρό των σχεδόν 4 εκατομμυρίων !! ) Σ.ΜΑΡΤΙΚΑΣ : Δεν το γνωρίζω αυτό .

: Δεν το γνωρίζω αυτό . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Για ποιο λόγο αποχωρήσατε αυθορμήτως με τον κ…..( υπαρχηγό ) κατά την διενέργεια της προανάκρισης λίγη ώρα μετά την στιγμή του περιστατικού ;

: Για ποιο λόγο αποχωρήσατε αυθορμήτως με τον κ…..( υπαρχηγό ) κατά την διενέργεια της προανάκρισης λίγη ώρα μετά την στιγμή του περιστατικού ; Σ.ΜΑΡΤΙΚΑΣ : Γιατί δεν ήμουν σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια ώστε να διαχειριστώ το περιστατικό .

: Γιατί δεν ήμουν σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια ώστε να διαχειριστώ το περιστατικό . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Έχετε αντιληφθεί την ύπαρξη σχετικών δημοσιευμάτων αναφορικά με την σε βάρος σας πράξη ;

: Έχετε αντιληφθεί την ύπαρξη σχετικών δημοσιευμάτων αναφορικά με την σε βάρος σας πράξη ; Σ.ΜΑΡΤΙΚΑΣ : Βέβαια έχω αντιληφθεί και δεν θέλω να πάρει το θέμα καμία έκταση .

: Βέβαια έχω αντιληφθεί και δεν θέλω να πάρει το θέμα καμία έκταση . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Στα δημοσιεύματα έχετε αρνηθεί το περιστατικό ;

: Στα δημοσιεύματα έχετε αρνηθεί το περιστατικό ; Σ.ΜΑΡΤΙΚΑΣ : Το διέψευσα από την πρώτη στιγμή .

: Το διέψευσα από την πρώτη στιγμή . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Για ποιο λόγο αρνηθήκατε κατηγορηματικά δημοσίως το υπό διερεύνηση περιστατικό ;Σ.ΜΑΡΤΙΚΑΣ : Γιατί ήταν όλα ψευδή και δεύτερον είναι κάτι που συνέβη σε μένα και δεν υπάρχει λόγος να το γνωρίζει ο κόσμος .

Και δεν είναι μόνο η περίπτωση του γνωστού πρώην παίκτη και φαρμακοποιού.

Άλλο θύμα του κυκλώματος κατέβαλε στους κατηγορούμενους 320.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει σε προνομιακή τιμή λίρες του …Καζίνο . «Τότε η λίρα έκανε 600 εγώ θα την αγόραζα 520 ευρώ »

Γιατί αναρωτιέμαι...Γιατί είμαι τυχερός που είχα αυτές τις γνωριμίες που με « έφτιαξαν » και φυσικά έξυπνος που άρπαξα την ευκαιρία …θα μου έλεγε τότε αν τον ρωτούσα υποθέτω …

Αλήθεια, πώς ένας επιχειρηματίας ξαφνικά φτάνει στο σημείο να δανείζεται χρήματα , να συγκεντρώνει 320.000 ευρω ,να τα βάζει σε μια καφέ τσάντα κ να τα παραδίδει σε μια σουίτα ξενοδοχείου σε ανθρώπους που γνώρισε μέσω ενός γνωστού;

Είναι εύκολη η απάντηση νομίζω . Γιατί οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν πως επιτέλους ήρθε η σειρά τους να μπουν στα μεγάλα σαλόνια …στις σουίτες στην περίπτωσή μας ...να πάρουν μέρος στα « μεγάλα κόλπα »... στις δουλείες με τα απροσδόκητα κέρδη...Εκείνα που είναι για λίγους!

Τόσοι και τόσοι πλουτίζουν έτσι γιατί όχι και αυτοί...Σίγουρα θα σκέφτηκαν κάποια στιγμή «Α έτσι κλείνονται οι δουλειές , και γω τόσα χρόνια πήγαινα με το σταυρό στο χέρι...»

Η σικέ κλήρωση και το τζιπ

Ένα από τα θύματα έβαλε στην « επένδυση » 50.000 ευρώτο μέρισμα αργούσε κ οι αετονύχηδες τον έπεισαν να πατσίσουν με σικέ κλήρωση που θα του χάριζε ένα τζίπ αξίας 175.000 ευρώ..

Είχε ανάγκη να πιστέψει πως επιτέλους γύρισε η τύχη του , πως βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα του χαρίσουν σχεδόν .. ένα αυτοκίνητο πολυτελείας...

Εντάξει έδωσε 50.000 αλλά αυτό το αυτοκίνητο κάνει 175.000 ευρώ ...Είναι και τούρμπο .

Στον διακαή πόθο για εύκολο κ γρήγορο πλουτισμό πόνταραν οι κατηγορούμενοι.

Ίσως τελικά ακόμα και στην θέα μικρών γυάλινων κρυστάλλων και κάλπικων λιρών... η πεποίθηση κάποιων πως είναι γεννημένοι για την μεγάλη ζωή να φουντώνει μέσα τους τόσο, ώστε να τυφλώνει την κρίση τους...κάμπτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις κάθε φραγμό ηθικής ή νομιμότητας .

Σκέτη ακροβασία δηλαδή και μάλιστα χωρίς καν δίχτυ ασφαλείας…

