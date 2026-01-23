Συγκλονιστικές είναι οι νέες μαρτυρίες για την τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα, όπου η 55χρονη Χριστίνα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο που είχε ήδη παρασυρθεί από το πλημμυρικό κύμα. Η αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Kontra περιγράφει καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της.

Η γυναίκα εξηγεί ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου η 55χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο για να επιστρέψει στο σπίτι της, το οποίο είχε πλημμυρίσει. Όπως λέει, όλα συνέβησαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι και τη βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει. Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε.

Με το “μη”, την πήρε το ρεύμα, την παρέσυρε και την πήγε κάτω από το αυτοκίνητο», περιγράφει η μάρτυρας, τονίζοντας ότι η γυναίκα παρασύρθηκε ακαριαία από τη δύναμη του νερού.

Η ίδια συνεχίζει λέγοντας πως εκείνη και οι γείτονες παρακολουθούσαν ανήμποροι: «Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα. Προσπάθησαν 3-4 άνδρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν».

Η μαρτυρία της αποτυπώνει με τον πιο ωμό και ανθρώπινο τρόπο τη σφοδρότητα του φαινομένου που έπληξε την περιοχή, αλλά και την αδυναμία των κατοίκων να αντιδράσουν απέναντι στη δύναμη του νερού που κατέβαινε από τον Υμηττό, παρασύροντας ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.