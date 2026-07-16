Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Γλυφάδα (17/6), καθώς εντοπίστηκε κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου και ήδη συνεργείο του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί ειδικούς ψεκασμούς από τις 06:00 το πρωί στην περιοχή.

Οι ψεκασμοί, όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency, γίνονται σε σημεία πέριξ της οδού Ζαμάνου στη Γλυφάδα και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης και, όπως τονίζουν οι Αρχές, πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικούς χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Δήμο Γλυφάδας.

Σε κάθε σημείο όπου ολοκληρωνόταν ο ψεκασμός, το συνεργείο τοποθετούσε άμεσα προστατευτικά κορδέλα και ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους περαστικούς να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και λοιπά στοιχεία εντός του οριοθετημένου χώρου.

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

​Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή.

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Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

​Για την έγκαιρη ενημέρωση της γειτονιάς, ο δήμος είχε προχωρήσει από την προηγούμενη κιόλας ημέρα, 15 Ιουλίου, σε θυροκολλήσεις σχετικών ανακοινώσεων στους δρόμους όπου ήταν προγραμματισμένο να περάσει το συνεργείο. Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε να λάβουν τα απαραίτητα οικιακά μέτρα ασφαλείας, όπως το να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους και να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.