Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για φέτος: Τι προκαλεί και οι μέθοδοι προστασίας

Ενημέρωση σχετικά με το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, για φέτος, στην Ελλάδα, παρείχε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τους πολίτες ψυχραιμία αλλά και χρήση αντικουνουπικών.

Μιλώντας στο Action24, εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός καθώς, όπως είπε, «τα κρούσματα τα έχουμε κάθε χρόνο από το 2010 και μετά. Δεν είναι κάτι καινούργιο».

Τι προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου

Τόνισε πως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ένα 99%, το άτομο που θα τσιμπηθεί από ένα μολυσμένο κουνούπι δεν θα εμφανίσει συμπτώματα ή θα εμφανίσει πολύ ήπια.

Όμως, ένα 1% μπορεί να πάθει σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα και να εμφανίσει μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή έναν συνδυασμό αυτών.

Πώς να προστατευτείτε

Ο κ. Βασιλακόπουλος επεσήμανε πως δεν υπάρχουν και πολλά που μπορούμε να κάνουμε, πέρα από την προσπάθεια να μειώσουμε τον πληθυσμό των κουνουπιών αλλά και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Έκανε λόγο για σίτες αλλά και χρήση αντικουνουπικών.

Στο σημείο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της χρήσης ισχυρών αντικουνουπικών, καθώς, όπως είπε, σε σύγκριση με τα φυτικά είναι πολύ πιο αποτελεσματικά.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να βάλει πάνω του κάτι τέτοιο, τότε μπορεί να ντύνεται με μακριά ρούχα όταν βγαίνει για να αποφύγει τον κίνδυνο τσιμπήματος από κουνούπι.