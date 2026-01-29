Γλυφάδα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος δράστης της δολοφονίας του 80χρονου πατέρα του στην περιοχή της Γλυφάδας την περασμένη Κυριακή.

Μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο πατροκτόνος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το πρωί στο ανακριτικό γραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δεν είχε δικηγόρο και απολογήθηκε στον δικαστικό λειτουργό για περίπου δύο ώρες.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας, που πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, κατά παρόμοιο τρόπο.

Για τη δολοφονία της μητέρας του καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών, με μειωμένο καταλογισμό ενώ με εντολή του δικαστηρίου είχε οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού.

Τρία χρόνια αργότερα, αποφυλακίστηκε.