Γλυφάδα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος δράστης της δολοφονίας του 80χρονου πατέρα του στην περιοχή της Γλυφάδας την περασμένη Κυριακή.
Μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.
Ο πατροκτόνος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το πρωί στο ανακριτικό γραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δεν είχε δικηγόρο και απολογήθηκε στον δικαστικό λειτουργό για περίπου δύο ώρες.
Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας, που πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, κατά παρόμοιο τρόπο.
Για τη δολοφονία της μητέρας του καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών, με μειωμένο καταλογισμό ενώ με εντολή του δικαστηρίου είχε οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού.
Τρία χρόνια αργότερα, αποφυλακίστηκε.
- Οι μοιραίες παραλείψεις και τα ερωτήματα για την ασφάλεια στη Βιολάντα: Συνεχίζεται η προανάκριση
- Εντοπίστηκε πιθανώς κατοικήσιμος πλανήτης 150 έτη φωτός μακριά, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα
- Η παρεξήγηση στο γκολ του Ολυμπιακού για το 1-2: Γιατί ζήτησαν «συγγνώμη» Τσικίνιο και Κοστίνια
- Χώρισε η Έλενα Τσαγκρινού: «Είναι κάτι που πληγώνει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.