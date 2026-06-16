«Γλυκιά» διάρρηξη στο κέντρο: Ανήλικοι άδειασαν ψυγείο περιπτέρου για μερικά παγωτά

Διάρρηξη περιπτέρου με λεία… παγωτά καταγράφηκε, χθες τα ξημερώματα, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

