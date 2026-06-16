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«Γλυκιά» διάρρηξη στο κέντρο: Ανήλικοι άδειασαν ψυγείο περιπτέρου για μερικά παγωτά

Τρεις ανήλικοισυνελήφθησαν στο κέντρο της πόλης, αφού παραβίασαν ψυγείο περιπτέρου κλέβοντας μόνο... παγωτά.

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Παγωτό | Getty Images
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Διάρρηξη περιπτέρου με λεία… παγωτά καταγράφηκε, χθες τα ξημερώματα, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
 

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