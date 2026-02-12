Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας γνώριζε επτά μήνες πριν για τα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου φέρεται να είχαν ενημερωθεί από το καλοκαίρι για το σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε στις σωληνώσεις καθώς τους είχε ενημερώσει εξειδικευμένος μηχανικός.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο μηχανικός δήλωσε τον Ιούνιο ότι οι εγκαταστάσεις προπανίου χρήζουν άμεσα βελτίωσης και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η έκθεση του μηχανικού, βρίσκεται στα χέρια της ΔΑΑΕ και θα συμπεριληφθεί στην δικογραφία.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα των στελεχών της ΔΑΕΕ - Εντός της ημέρας οι καταθέσεις μηχανικών

Βιολάντα: Αναλυτικά η δήλωση του μηχανικού

Ο μηχανικός μίλησε στον Alpha, για τα προβλήματα που είχε εντοπίσει στο εργοστάσιο αλλά και για τις προτάσεις που είχε καταθέσει στον ιδιοκτήτη.

«Τον Ιούνιο του 2025, είχα κάνει μια προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις. Η προσφορά αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Έπρεπε να γίνει, επιβαλλόταν να γίνει.

Εργοστάσιο «Βιολάντα» | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τώρα για το πόσο άμεσα...θα μπορούσε να γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει και στον επόμενο μήνα. Η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση. Είχα κάνει μια αποτύπωση της παλιάς εγκατάστασης και πρότεινα μέτρα για να βελτιωθεί και να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Πρότεινα δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί και με τη νομοθεσία αλλά να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης.

Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλίδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο της καύσης, μια σειρά από μέτρα που τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», δήλωσε.

Κλειστό το εργοστάσιο κατά τη διάρκεια των ερευνών

Μετά την νέα έρευνα των στελεχών της ΔΑΕΕ και το «ξεψάχνισμα» σε μηχανικούς με καταθέσεις, οι αρχές επικεντρώνονται στα υπόλοιπα στοιχεία από το σημείο της έκρηξης, προκειμένου να γίνει ανάλυση από τους ειδικούς πραγματογνώμονες και να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα.

Το εργοστάσιο πρόκειται να παραμείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας, ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως.