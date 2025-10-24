Γονείς καταγγέλλουν την επίθεση των ΜΑΤ σε εκπαιδευτικούς και παιδιά: «Δεν φοβόμαστε, ενωνόμαστε»

Καταγγελία για τα χημικά και την επίθεση που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 77ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης.

Ο Σύλλογος ζητάει «ασφαλή διάλογο μεταξύ δημόσιων φορέων και συλλόγων εκπαιδευτικών και γονέων για θέματα παιδείας» και σημειώνει: «Η καταστολή και η τρομοκρατία δεν χωράνε στα σχολεία και στους δρόμους μας, δεν φοβόμαστε, ενωνόμαστε».

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος αναφέρει:

«Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 77ου δημοτικού σχολείου Αθηνών, καταδικάζει και δηλώνει τη μηδενική ανοχή του στα αδιανόητα γεγονότα που σημειώθηκαν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

Η απρόκλητη χρήση χημικών και βίας των δυνάμεων καταστολής της ΕΛ.ΑΣ. αυτή τη φορά στράφηκαν και κατά των μαθητών, την ώρα που μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους διαμαρτύρονταν για τη συγχώνευση των τμημάτων στα σχολεία τους.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίζει να συγχωνεύσει 13 τμήματα σε 12 σχολεία, να βάλει κόφτη στο ολοήμερο και να περικόψει εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και ειδικής αγωγής στο βωμό της εξοικονόμησης χρήματος, η διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλείνει κυριολεκτικά την πόρτα σε δασκάλους, γονείς και παιδιά, προτείνει διάλογο μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, και αναθέτει το έργο της απομάκρυνσής τους στα ΜΑΤ, με αποτέλεσμα τη νοσηλεία ενός 7χρονου αγοριού στο Παίδων αφού εισέπνευσε τα χημικά.

Το περιστατικό ντροπής μας αφορά όλους, εαν ένα παιδί δεν είναι ασφαλές σε μια ειρηνική συγκέντρωση δίπλα στους γονείς και στους δασκάλους του τότε κανένα παιδί δεν είναι ασφαλές. Εάν δεχθούμε τις συγχωνεύσεις στα 12 σχολεία της Αθήνας, την επόμενη χρονιά θα τις υποδεχθούμε και στο δικό μας σχολείο. Δεν αδρανούμε δεν αδιαφορούμε.

Απαιτούμε:

άμεση διερεύνηση των γεγονότων και λογοδοσία για κάθε ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο μαθητές , γονείς και δασκάλους.

ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΟΧΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, όχι στα μπαλώματα που συνεχώς υποβαθμίζουν τη δημόσια παιδεία

ασφαλή διάλογο μεταξύ δημόσιων φορέων και συλλόγων εκπαιδευτικών και γονέων για θέματα παιδείας

Συνεχίζουμε με ενότητα και πυγμή των αγώνα για δημόσια εκπαίδευση ζωντανή

Η δημόσια εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων των παιδιών και όχι προνόμιο

Η καταστολή και η τρομοκρατία δεν χωράνε στα σχολεία και στους δρόμους μας, ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ».