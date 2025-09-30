Γονείς σε απελπισία: Ο λόγος που κλείνουν όλες οι παιδικές χαρές στο Ναύπλιο μέχρι το καλοκαίρι

O αντιδήμαρχος του Δήμου Ναυπλιέων, Γιώργος Φραγκιουδάκης, ανακοίνωσε το «λουκέτο» σε όλες τις παιδικές χαρές λόγω θεμάτων ασφαλείας για τα παιδιά που τις επισκέπτονται, αφού παραμένουν ακατάλληλες απο το 2016.

Στο δημοτικό συμβούλιο που διεξήχθη, ο αντιδήμαρχος παρουσιάζοντας τα έγγραφα ελέγχου παιδικών χαρών, αποκάλυψε ότι τα τελευταία εννέα χρόνια, από το 2016, δεν έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις καταλληλότητας για καμία παιδική χαρά του Δήμου Ναυπλιέων, με εξαίρεση μία, προκαλώντας σάλο στην αίθουσα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το anagnostis.org.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει τόσες καθυστερήσεις πτήσεων

Ο κ. Φραγκιουδάκης ανακοίνωσε ότι όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου θα τεθούν εκτός λειτουργίας άμεσα, για λόγους ασφάλειας και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να ξαναλειτουργήσουν το επόμενο καλοκαίρι:

«Θα κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια μέσα σε οκτώ μήνες για να φτιάξουμε ό,τι δεν έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή επί σειρά ετών», δηλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παιδικές χαρές θα κλείσουν με λουκέτα και ενημερωτικές πινακίδες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Το έργο αναμένεται να κοστίσει περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Στόχος είναι οι παιδικές χαρές να είναι πλήρως πιστοποιημένες και ασφαλείς μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η απόφαση αυτή μπορεί να προκαλεί προσωρινή ταλαιπωρία στις οικογένειες, αλλά ο Δήμος υποστηρίζει ότι αποτελεί μονόδρομο για την προστασία των παιδιών και την αποφυγή ατυχημάτων.