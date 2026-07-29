Γουδή: Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον

Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, προχώρησαν σήμερα οι αρχές (29/7).
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ανέλαβε από την πρώτη στιγμή την διερεύνηση της υπόθεσης. Έπειτα από συστηματική και μεθοδική ανακριτική έρευνα, αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
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Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή.
Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά ξέσπασε στις 12 Ιουλίου, μεγάλη φωτιά στο κτίριο του θεάτρου.
Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, ενώ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε και η στέγη του.
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