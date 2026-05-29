«Γράφουν ό,τι θέλουν»: Το ξέσπασμα του Γιάννη Παπαμιχαήλ και τα αινιγματικά «καρφιά»

Γιάννης Παπαμιχαήλ | Npd photo
Με αιχμηρές αναρτήσεις, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ διαψεύδει τα περί λιποθυμίας του και ξεκαθαρίζει πως κάνει απλές ετήσιες εξετάσεις. Νωρίτερα σήμερα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εισήχθη στο νοσοκομείο ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο που φέρεται να είχε στο σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, κατέρρευσε και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων.

Ωστόσο, ο ίδιος προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση των εν λόγω ρεπορτάζ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθαρίζοντας με τον πιο σαφή τρόπο τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής του στο νοσοκομείο.

Αρχικά, προχώρησε στην εξής διευκρίνιση:

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Λίγη ώρα αργότερα, επανήλθε με μια νέα, ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, διαψεύδοντας εκ νέου τα δημοσιεύματα:

«Ό,τι παπ***ριά θέλουν, γράφουν και διατυμπανίζουν ορισμένοι δημοσιογράφοι και μη. Η υγεία μου είναι σε άριστη κατάσταση, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, που αυτή τη στιγμή ελέγχουν τα ΜΜΕ. Αυτοί πραγματικά θα αισθανθούν μεγάλη αδιαθεσία όταν πατήσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Χμμμ... Πότε θα συμβεί αυτό; Άντε, ένα hint θα αφήσω. Από Ιούνιο μέχρι το αργότερο Σεπτέμβριο. Αυτά, να είστε όλοι καλά».

Με τις παραπάνω αναρτήσεις, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ βάζειτέλος στις φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία του στο νοσοκομείο αφορά αποκλειστικά προληπτικό ιατρικό έλεγχο ρουτίνας.

